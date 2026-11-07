Ashti Tiger Attack Farmer Death Beed News : आष्टी तालुक्यात वाघाच्या हल्ल्यात शेतकरी जागीच ठार; देवळाली परिसरासह तालुक्यात प्रचंड घबराट, सकाळी १० ते ५ या वेळेतच शेतात जाण्याचे वनविभागाचे आवाहन

आष्टी : आष्टी तालुक्यातील देवळाली (लोखंडी) शिवारातील सोनी पठार भागात शनिवारी (दि. ७) सकाळी वन्यप्राण्याने केलेल्या भीषण हल्ल्यात एका शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. प्राथमिक तपासात बिबट्या की वाघ असा संभ्रम निर्माण झाला होता; मात्र हा हल्ला वाघानेच केल्याची अधिकृत पुष्टी वनविभागाने केली आहे. देविदास माणिक टकले (वय ४०, रा. देवळाली परिसर, ता. आष्टी) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव असून, या घटनेमुळे देवळाली, लोखंडवाडीसह संपूर्ण तालुक्यात तीव्र भीतीचे व चिंतेचे वातावरण पसरले आहे..तालुक्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती जाणवत असून जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न बिकट बनला आहे. त्यामुळे आपल्या गुरांसाठी चारा आणण्याच्या हेतूने देविदास टकले हे शनिवारी सकाळी आठच्या सुमारास वनक्षेत्रालगत असलेल्या खासगी शेतात गवत कापण्यासाठी गेले होते. सकाळच्या वेळी वन्यप्राण्यांची हालचाल अधिक असते. दबा धरून बसलेल्या वाघाने अचानक त्यांच्यावर प्राणघातक झडप घातली. हा हल्ला इतका भीषण होता की, वाघाने त्यांना सुमारे १०० ते १५० फूट फरफटत नेले. या दुर्दैवी हल्ल्यात देविदास यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची वार्ता समजताच वनविभागाच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. ग्रामस्थांच्या मदतीने मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी धामणगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हलवण्यात आला..१७ ऑक्टोबरपासून दोन तालुक्यांत वावर; कॅमेरा ट्रॅपद्वारे पाळतपाटोदा आणि आष्टी तालुक्याच्या सीमावर्ती वनक्षेत्रात १७ ऑक्टोबरपासूनच या वाघाचा वावर सुरू आहे. वनविभागाने यापूर्वीच परिसरातील गावांमध्ये सतर्कतेचा इशारा (अलर्ट) जारी केला होता. वाघाच्या हालचालींवर २४ तास बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी संशयित ठिकाणी कॅमेरा ट्रॅप आणि सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर देवळाली परिसरातील वनक्षेत्रात तातडीने रेस्क्यू ऑपरेशन राबवण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे. तसेच मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना शासकीय नियमानुसार तातडीने नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे..नागरिकांनी खबरदारी बाळगावी: अमोल मुंडे (वनपरिक्षेत्र अधिकारी, आष्टी)"१७ ऑक्टोबरपासून पाटोदा व आष्टी तालुक्यांत वाघाचा वावर असून वनविभाग सातत्याने अलर्ट जारी करत आहे. देवळाली शिवारातील घटना अत्यंत दुर्दैवी असून हा हल्ला वाघानेच केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या कॅमेरा ट्रॅप व सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून निरीक्षण सुरू असून रेस्क्यू ऑपरेशनसाठी प्रस्ताव पाठवला जात आहे. मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना शासकीय नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू केली आहे. पुढील सूचना येईपर्यंत नागरिकांनी दऱ्याखोऱ्यांत व दुर्गम भागात जाणे पूर्णपणे टाळावे. शेतकऱ्यांनी शेतातील कामांसाठी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेतच जावे आणि एकटे न जाता समूहाने राहावे.".नागरिकांसाठी वनविभागाच्या महत्त्वाच्या सूचना:वनक्षेत्रालगतच्या गावातील नागरिकांनी दऱ्याखोऱ्यांत, जंगलात किंवा दुर्गम भागामध्ये जाणे पूर्णपणे टाळावे.शेतकऱ्यांनी शेतातील कामांसाठी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेतच शेतात जावे; पहाटे किंवा संध्याकाळी उशिरा शेतात जाणे टाळावे.शेतात जाताना किंवा काम करताना कधीही एकटे न जाता समूहाने राहावे.सोबत काठी, विजेरी (टॉर्च) ठेवावी आणि मोबाईलवर मोठ्या आवाजात गाणी वाजवून अथवा आवाज करून स्वतःचा वावर दर्शवावा.पाळीव जनावरांना चरण्यासाठी जंगलात अथवा वनक्षेत्राच्या सीमेवर सोडू नये; रात्रीच्या वेळी गोठ्याभोवती पुरेसा प्रकाश ठेवावा.कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये; वन्यप्राण्याचा वावर किंवा संशयास्पद हालचाल दिसल्यास तात्काळ वनविभागाशी संपर्क साधावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.