मराठवाडा

Ashti Tiger Attack Farmer Death Beed News : आष्टी तालुक्यात वाघाच्या हल्ल्यात शेतकरी जागीच ठार; देवळाली परिसरासह तालुक्यात प्रचंड घबराट, सकाळी १० ते ५ या वेळेतच शेतात जाण्याचे वनविभागाचे आवाहन

Official Confirmation by Forest Department : १७ ऑक्टोबरपासून पाटोदा-आष्टी भागात सुरू होता वाघाचा वावर; देविदास टकले यांच्या मृत्यूनंतर प्रशासनाकडून रेस्क्यू ऑपरेशनचा प्रस्ताव आणि सतर्कतेचे आदेश
Intense fear across the entire area due to incident in Deolali shivar.

Intense fear across the entire area due to incident in Deolali shivar.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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​आष्टी : आष्टी तालुक्यातील देवळाली (लोखंडी) शिवारातील सोनी पठार भागात शनिवारी (दि. ७) सकाळी वन्यप्राण्याने केलेल्या भीषण हल्ल्यात एका शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. प्राथमिक तपासात बिबट्या की वाघ असा संभ्रम निर्माण झाला होता; मात्र हा हल्ला वाघानेच केल्याची अधिकृत पुष्टी वनविभागाने केली आहे. देविदास माणिक टकले (वय ४०, रा. देवळाली परिसर, ता. आष्टी) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव असून, या घटनेमुळे देवळाली, लोखंडवाडीसह संपूर्ण तालुक्यात तीव्र भीतीचे व चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

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