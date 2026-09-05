Ashwini Paul Tragedy: अश्विनीसह दोन लेकरांवर एकाचवेळी अंत्यसंस्कार, एका चिमुकलीची रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज

उमरगा : ज्या हातांनी कुस्तीच्या मैदानात प्रतिस्पर्ध्यांना चितपट करून देशात नाव कमवले, त्याच हातांनी आपल्या तीन चिमुकल्यांना घेत मृत्यूला कवटाळल्याची काळीज पिळवटून टाकणारी घटना गुरुवारी (ता. तीन) दुपारी घडली. तुळजापूर तालुक्यातील ऐतिहासिक नळदुर्ग किल्ल्याच्या तटबंदीवरून तीन चिमुकल्यांसह उडी घेऊन आत्महत्या केलेल्या राष्ट्रीय कुस्तीपटू अश्विनी मनोहर पौळ आणि तिच्या दोन निष्पाप बालकांवर शुक्रवारी (ता. चार) अत्यंत शोकाकुल वातावरणात व्हंताळ (ता. उमरगा) येथे एकाच चितेवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .कुटुंबातील वादातून अश्विनीने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. किल्ल्याच्या उंच बुरुजावरून उडी घेतलेल्या अश्विनी, तिचा मुलगा अजिंक्य या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. जुळ्या मुलींपैकी एक, क्रांतीचा धाराशिव येथील रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. दुसरी मुलगी वीरा हिची प्रकृती चिंताजनक असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत..Trishuli-3A Tunnel Rescue: ‘हरे कृष्ण’चा जप करताना जन्माष्टमी दिवशी सुटका.शुक्रवारी दुपारी दोनच्या सुमारास अश्विनी आणि तिच्या दोन लेकरांचे मृतदेह व्हंताळ येथे आणताच संपूर्ण गावाने हंबरडा फोडला. ज्या मैदानात अश्विनीने लाल मातीत घाम गाळून गावचे नाव उज्ज्वल केले होते, त्याच गावात तिच्या दुर्दैवी शेवटाने प्रत्येकाचे डोळे पाणावले. साडेतीनच्या सुमारास अश्विनी, अजिंक्य आणि क्रांती यांच्यावर एकाच चितेवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अश्विनीचा भाऊ सूर्याजी याने मुखाग्नी दिला..यावेळी सरपंच माधव जाधव, पैलवान बाळू बिराजदार, शिक्षकांसह गावकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कौटुंबिक तणावातून कठोर निर्णय मैदानात प्रतिस्पर्ध्यांना चितपट करणारी अश्विनी शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त होतीच; पण मानसिकदृष्ट्याही तितकीच खंबीर होती, असे तिचे वडील तानाजी मोहिते यांनी गहिवरलेल्या आवाजात सांगितले. मात्र, विवाहानंतर तिचे आयुष्य पूर्णपणे बदलले. अश्विनीला अजिंक्य हा पहिला मुलगा झाला. त्यानंतर क्रांती आणि वीरा या दोन जुळ्या मुली झाल्या. तीन मुलांच्या संगोपनासोबतच कौटुंबिक कुरबुरी सुरू झाल्या. पतीने नोकरी सोडण्यासाठी लावलेला तगादा आणि वारंवार होणारी टोकाची भांडणे यामुळे अश्विनी मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचली होती..West Bengal : विद्यार्थ्याच्या कपाळावरील टिळा काढल्याप्रकरणी शिक्षकाविरोधात FIR; मुख्यमंत्र्यांचे कडक निर्देश.वीरावर उपचार सुरू या दुर्घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या अडीच वर्षीय वीरा मनोहर पौळ हिची प्रकृती गंभीर असल्याने तिची मृत्यूशी झुंज सुरू आहे. धाराशिव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात तिच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. मात्र, तिची प्रकृती अद्यापही धोक्याबाहेर नसल्याचे रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शैलेंद्र चौहान यांनी सांगितले..सासरच्या चौघांवर गुन्हानळदुर्ग : येथील ऐतिहासिक किल्ल्यात गुरुवारी (ता. तीन) अश्विनी मनोहर पौळ (वय ३०) या विवाहितेने आपल्या तीन मुलांसह बुरुजावरून उडी घेतल्याच्या घटनेप्रकरणी नळदुर्ग पोलिस ठाण्यात चौघांविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला आहे. यात अश्विनी, मुलगा अजिंक्य (वय ५) आणि क्रांती (वय अडीच) यांचा मृत्यू झाला, तर वीरा (वय अडीच) ही गंभीर जखमी झाली. मृत महिलेचे वडील तानाजी शिवाजी मोहिते यांच्या फिर्यादीत हुंड्यासाठी शारीरिक व मानसिक छळ करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पती मनोहर अंकुश पौळ, सासरे अंकुश पंढरीनाथ पौळ, सासू कालिंदा अंकुश पौळ आणि आत्या विमलाबाई यांनी माहेरून सोन्याच्या पाटल्या तसेच ऑटो रिक्षासाठी पैसे आणण्याची मागणी करून अश्विनीचा छळ केल्याचे नमूद आहे. तपास पोलिस निरीक्षक रवींद्र गायकवाड करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.