Success Story: ऊसतोड मजुराच्या मुलाने मिळवला राज्यात ९०वा क्रमांक; असोला गावचा सुपुत्र रामदास चोले याचा एमपीएससीत यश

किल्लेधारूर : धारूर तालुक्यातील असोला या छोट्याशा गावाचा सुपुत्र रामदास नामदेव चोले याने २०२४-२५ च्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षेत राज्यात ९०वा क्रमांक मिळवत संपूर्ण तालुक्याचा अभिमान वाढवला आहे..ऊसतोड मजुराच्या घरातून उच्च शिक्षणापर्यंतचा त्यांचा प्रवास आज अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. धारूर तालुक्याचा बहुतांश भाग डोंगराळ असून शैक्षणिक सुविधा मर्यादित आहेत. तरीही या परिस्थितीवर मात करत येथील तरुण आता स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपली छाप सोडत आहेत..तालुक्यातील असोला येथील रामदास चोले हे नामदेव जयवंता चोले आणि सौ.चोले यांचे पुत्र. आई-वडील अनेक वर्ष ऊस तोडणीचे काम करत होते. आर्थिक परिस्थिती हालाखीची असली तरी शिक्षणावरचा विश्वास त्यांनी कधीच कमी होऊ दिला नाही. प्राथमिक शिक्षण मूळ गावी असोला येथे घेतल्यानंतर रामदास यांनी पुढील शिक्षण घेत असतानाच(स्पर्धा परीक्षांची) एमपीएससीची तयारी सुरू ठेवली..सध्या ते संभाजीनगर येथे मंडळ कृषी अधिकारी म्हणून कार्यरत असून, नोकरीसोबतच त्यांनी गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून पुणे येथे एमपीएससीचे क्लासेस जॉईन करून सातत्याने अभ्यास केला. आर्थिक संकट, मर्यादित साधनं आणि संघर्षमय परिस्थिती यांना तोंड देत त्यांनी हे यश संपादन केलं आहे..MPSC Result 2024: राज्यसेवा परीक्षा निकाल जाहीर! सोलापूरचा विजय लामकणे राज्यात पहिला.रामदास यांच्या यशाने असोला गावासह धारूर तालुका उजळून निघाला आहे.जिद्द,परिश्रम आणि आत्मविश्वास असेल तर कोणतंही स्वप्न अशक्य नाही, हे त्यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिलं आहे. गावकऱ्यांसह तालुकाभरातून रामदास चोले यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून, त्यांच्या यशकथेनं अनेक तरुणांना प्रेरणा मिळाली आहे..