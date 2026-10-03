Kalamb News : कागदपत्रांच्या कचाट्यात पंचनामे; दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा कधी? १०० टक्के नुकसान झालेल्या पिकांचे सरसकट पंचनामे करण्याची मागणी

कळंब - जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असताना, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पंचनाम्यांसाठी विविध कागदपत्रे व माहितीची मागणी केली जात असल्याने शेतकऱ्यांची पुन्हा एकदा फरफट सुरू झाली आहे. प्रत्यक्ष शेतात जाऊन नुकसानीची नोंद करण्याऐवजी फार्मर आयडी, आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड, मोबाईल क्रमांक तसेच जिओटॅगिंगचे फोटो आदी माहितीची पूर्तता करण्यावर भर दिला जात असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून होत आहे..त्यामुळे ‘नुकसान डोळ्यांसमोर दिसतेय, मग कागदपत्रांचा अडथळा कशासाठी?’ असा सवाल उपस्थित होत असून शंभर टक्के पिकाचे नुकसान झाले.त्यामुळे कागदपत्राची अट न ठेवता सरसगट पंचनामे करावे अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे..जिल्ह्यातील अनेक भागांत पावसाअभावी सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर यांसह विविध पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.काही भागांत पिके हातची गेल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.अशा परिस्थितीत शासनाकडून नुकसानभरपाई मिळण्याची अपेक्षा असताना पंचनाम्याच्या प्रक्रियेतच कागदपत्रांची अट पुढे येत असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या आहे..त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रे, ऑनलाइन माहिती किंवा जिओटॅगिंगशी संबंधित प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करणे प्रत्येक शेतकऱ्याला शक्य होईलच असे नाही. परिणामी, कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे पंचनामेच राहून जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.पंचनाम्याचा मूळ उद्देश हा प्रत्यक्ष शेतातील पीक नुकसानीची वस्तुनिष्ठ नोंद करणे हा आहे.त्यामुळे कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने नुकसानग्रस्त क्षेत्राची नोंदच झाली नाही, तर दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांवर हा आणखी एक अन्याय ठरेल. शासनाने पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रांचा अडसर निर्माण न करता प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारे सरसकट पंचनामे पूर्ण करावेत..दुष्काळात पीक गेले,आता मदतीसाठी कागदपत्रांच्या रांगेत उभे करण्याऐवजी प्रशासनाने थेट शेतात जाऊन नुकसानीची नोंद करावी. १०० टक्के बाधित क्षेत्राचे पंचनामे कोणत्याही कागदपत्रांच्या अटीशिवाय करण्यात यावेत आणि पात्र शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाने घ्यावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.