Beed News: सहायक सरकारी वकिलाने वडवणी येथे जीवन संपवले; वरिष्ठांकडून अपमानास्पद वागणुकीची चर्चा

वडवणी (जि. बीड) : वडवणी येथील न्यायालयात कार्यरत सहायक सरकारी अभियोक्ता ॲड.व्ही.एल. चंदेल (वय ४८) यांनी आपल्या कार्यालयात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना बुधवारी (ता. २०) सकाळी दहाच्या सुमारास घडली. त्यांच्या आत्महत्येमागचे नेमके कारण समजू शकले नाही..ॲड.व्ही.एल. चंदेल हे इंदेवाडी (जि. परभणी) येथील असून, जानेवारी २०२५ मध्ये ते येथील न्यायालयात सहायक सरकारी वकील म्हणून रुजू झाले होते. नेहमीप्रमाणे आज सकाळी ते न्यायालयीन कामकाजासाठी आपल्या कार्यालयात दाखल झाले..कार्यालयातील खिडकीला त्यांनी शालीच्या सहाय्याने गळफास घेतला. याबाबतची वार्ता वेगाने पसरली. पोलिसांना पंचनाम्यादरम्यान चंदेल यांच्या खिशात चिठ्ठी सापडली. तेथील अन्य काही वस्तूही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. चंदेल यांचा मृतदेह येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केला. अंबाजोगाईच्या अपर पोलिस अधीक्षक चेतना तिडके यांनी भेट देऊन माहिती घेतली..चिठ्ठीत नेमके काय?चंदेल यांच्या खिशात चिठ्ठी आढळली असून, तीत काय लिहिले आहे याबाबत नंतर सांगितले जाईल. चौकशीअंती कारण पुढे येईल, असे वडवणी पोलिस ठाण्याच्या सहायक निरीक्षक वर्षा होगाडे यांनी सांगितले. दरम्यान, आत्महत्येमागचे नेमके कारण समजू शकले नसले, तरी वरिष्ठांकडून मिळत असलेल्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे ही घटना घडली असावी, अशी कुजबुज परिसरात होती..