Beed News: सहायक सरकारी वकिलाने वडवणी येथे जीवन संपवले; वरिष्ठांकडून अपमानास्पद वागणुकीची चर्चा

Crime News: वडवणी येथे कार्यरत असलेले सहायक सरकारी वकील ॲड. व्ही.एल. चंदेल यांनी कार्यालयात गळफास घेऊन जीवन संपवले . वरिष्ठांकडून अपमानास्पद वागणूक ही घटना घडल्याचे बोलले जात आहे.
वडवणी (जि. बीड) : वडवणी येथील न्यायालयात कार्यरत सहायक सरकारी अभियोक्ता ॲड.व्ही.एल. चंदेल (वय ४८) यांनी आपल्या कार्यालयात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना बुधवारी (ता. २०) सकाळी दहाच्या सुमारास घडली. त्यांच्या आत्महत्येमागचे नेमके कारण समजू शकले नाही.

