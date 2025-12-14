मराठवाडा

Two Wheeler Accident: औंढा-वसमत रस्त्यावर भीषण धडक; दुचाकी अपघातात ४५ वर्षीय महिलेचा जागीच मृत्यू

Fatal Two-Wheeler Collision in Hingoli District: औंढा-वसमत राज्य रस्त्यावर शिरड शहापूर येथे दोन दुचाकींच्या भीषण अपघातात महिलेचा जागीच मृत्यू. तीन जण गंभीर जखमी; औंढा ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

औंढा (जि. हिंगोली) : औंढा-वसमत राज्य रस्त्यावर शिरड शहापूर येथे दोन दुचाकींची शनिवारी (ता. १३) सायंकाळी सहाच्या सुमारास समोरासमोर भीषण धडक झाली.

