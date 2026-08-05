मराठवाडा

Aurali Crime: औराळीत ५.१८ लाखांचा बंदीस्त गुटखा व कार जप्त; देवगाव रंगारी पोलिसांची धडक कारवाई

औराळीत गुप्त छाप्यात ५.१८ लाखांचा बंदीस्त गुटखा व कार जप्त; देवगाव रंगारी पोलिसांची धडक मोहीम
Devgaon Rangari Police seized illegal gutkha worth ₹5.18 lakh, including a car, during a raid in Aurali village of Kannad taluka.

Devgaon Rangari Police seized illegal gutkha worth ₹5.18 lakh, including a car, during a raid in Aurali village of Kannad taluka.

Sakal

संतोष गंगवाल
Updated on

देवगाव रंगारी : महाराष्ट्रात बंदी असलेला सुगंधी पानमसाला आणि गुटख्याची बेकायदेशीर विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध देवगाव रंगारी पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. औराळी (ता. कन्नड) येथे मंगळवारी (ता. ४) रात्री टाकलेल्या छाप्यात १ लाख १८ हजार ५८२ रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा आणि वाहतुकीसाठी वापरलेली ४ लाख रुपयांची कार असा एकूण ५ लाख १८ हजार ५८२ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
Marathwada
drug case
Drug