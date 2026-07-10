Mukundwadi Crime: मुकुंदवाडी हादरले! जुन्या वादाचा शेवट रक्तरंजित; अल्पवयीन मुलगा तासाभरात पोलिसांच्या ताब्यात

मुकुंदवाडी: जुना वाद आणि ओट्यावर बसून सिगारेट ओढण्यासारख्या किरकोळ कारणातून एका अल्पवयीन मुलाने एकावर अवघ्या दोन मिनिटांत चाकूने सपासप वार करून हत्या केल्याची घटना बुधवारी (ता. आठ) रात्री घडली. रोहिदास दत्तू खकाळ (वय ५०, रा. मुकुंदवाडी परिसर) असे मृताचे नाव आहे. याप्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिसांनी संशयिताला तासाभरात ताब्यात घेत बालगृहात पाठविले. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...रोहिदास यांच्या पत्नी राणी रोहिदास खकाळ (वय ५०) यांनी तक्रार दिली. त्या त्यांच्या आजारी पतीसह राहतात. त्या मजुरी करून उदरनिर्वाह करतात. बुधवारी रात्री त्यांच्या परिचयातील अल्पवयीन मुलगा त्यांच्या घराच्या परिसरात फटाके फोडत होता. त्यानंतर रात्री उशिरा खकाळ दांपत्य घरात झोपण्याच्या तयारीत असताना तो मुलगा आला. शिवीगाळ करू लागला. यावेळी रोहिदास यांनी त्याला समजावले. याचाच राग मनात धरून त्या मुलाने रोहिदास यांच्याशी वाद घातला. गल्लीतील नागरिकांनी आणि दुकानदारांनी मध्यस्थी केल्याने वाद मिटवला..काही वेळातच परत येत संशयिताने रोहिदास यांच्यावर चाकूने वार केला. पहिले त्यांच्या पाठीवर आणि पोटावर एकामागून एक सात ते आठ वार केले. अवघ्या दोन मिनिटांत हा प्रकार घडल्याने ते रक्ताच्या थारोळ्यात पडले. पत्नी राणी यांनी आरडाओरडा केल्याने गल्लीतील लोक मदतीसाठी धावून आले. नागरिकांना येताना पाहून संंशयित घटनास्थळावरून पसार झाला. गंभीर जखमी रोहिदास यांना नातेवाइकांनी तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी खुनाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला. पोलिस अधिक तपास करीत आहेत..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.हत्येनंतर निवांत फिरताना घेतले ताब्यातधक्कादायक म्हणजे, हत्या केल्यानंतर अल्पवयीन संशयित शहरात निवांत फिरत होता. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तत्काळ तांत्रिक तपास केला. यात संशयित ट्रेस झाला. गजानन महाराज मंदिर परिसरात फिरताना पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. अल्पवयीन असल्याने त्याला बालगृहात पाठविण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.