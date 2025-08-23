Drowning Incident: लासूर येथे पोहण्यासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्याचा धरणात बुडून मृत्यू

लासूर स्टेशन : गंगापूर तालुक्यातील लासूर स्टेशन येथील देवगाव रोडवरील धरणात पोहण्यासाठी गेलेल्या तेरा वर्षीय विद्यार्थ्याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ही घटना ऐन पोळा सणादिवशीच शुक्रवारी (ता. २२) दुपारी घडली..लासूर स्टेशन येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिकणारे काही विद्यार्थी शुक्रवारी दुपारी तीनच्या सुमारास पोहण्यासाठी गेले होते. पण कार्तिक बबलू संकोड (वय १३) याला पोहता येत नसल्याने तो बुडाला. यावेळी सोबतच्या मित्रांनी धूम ठोकली. .पण पळताना एकाने जवळ जनावरे चारत असणाऱ्या गुराख्याला सांगितले. गुराख्याने त्याच्या मोबाईलवरून कार्तिकच्या कुटुंबीयांना कळविले. कुटुंबीयांसह शिल्लेगावचे पोलिस निरीक्षक सलीम चाऊस घटनास्थळी दाखल झाले. पट्टीचे पोहणारे मुकेश बाळू गोतीस, विनोद शिरसाट, गणेश संतोष काळे व इतरांना कार्तिकचा शोध लागला नाही. .अग्निशमन दलाचे अधिकारी एन. आर. घुगे यांच्यासह तीन जवानांनी अंधारात गळ टाकून तब्बल दोन तास पोहत कार्तिकचा मृतदेह रात्री साडेआठला शोधून काढला. चाऊस यांच्यासह बीट अंमलदार तात्याराव बेदरे, अग्निशमन दलाचे अधिकारी अशोक खांडेकर, ड्युटी इनचार्ज एच. वाय. घुगे, जवान विशाल घरडे, कमलेश सलामबाद, वाहनचालक एन. आर. घुगे, वाहचक बी. एन. सानप, अग्निशमन जवान छत्रपती केकाण यांनी यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. .Vishnupuri Dam: नांदेडच्या ‘विष्णुपुरी’तून पाण्याचा विसर्ग थांबविला; आता साठा ९६ वरून ५९ टक्क्यांवर.ग्रामपंचायत सदस्य नारायण वाकळे, भाजपचे अमोल जाधव, संचालक सुनील पाखरे, टायगर ग्रुपचे सुरेश साळुंके, इम्रान शेख, नितीन पाटील जाधव आदींनी शोधकार्यात मदत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.