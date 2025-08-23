छत्रपती संभाजीनगर

Drowning Incident: लासूर येथे पोहण्यासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्याचा धरणात बुडून मृत्यू

Chh. Sambhajinagar: गंगापूर तालुक्यातील लासूर स्टेशन येथील धरणात तेरा वर्षीय विद्यार्थ्याचा पोहण्यासाठी गेलेल्या वेळी बुडून मृत्यू झाला. अग्निशमन दल, पोलिस व स्थानिक लोकांच्या प्रयत्नांनी मृतदेह शोधण्यात आला.
Drowning Incident
Drowning Incidentsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लासूर स्टेशन : गंगापूर तालुक्यातील लासूर स्टेशन येथील देवगाव रोडवरील धरणात पोहण्यासाठी गेलेल्या तेरा वर्षीय विद्यार्थ्याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ही घटना ऐन पोळा सणादिवशीच शुक्रवारी (ता. २२) दुपारी घडली.

Loading content, please wait...
police
water
accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com