Billing Fraud: बनावट बिलिंगद्वारे २२ लाखांचा गैरव्यवहार; छत्रपती संभाजीनगर येथील घटना

छत्रपती संभाजीनगर : कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि विक्री व्यवस्थापकांनी संगनमत करून मालाची बनावट बिलिंग तयार केली. याद्वारे युनिचार्म इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या डायपर उत्पादनाच्या कंपनीने स्थानिक सुपर स्टॉकिस्टचा तब्बल २२ लाख दोन हजार ९९९ रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे. याप्रकरणी सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला आहे..युनिचार्म इंडिया प्रा.लि., गुरगाव (मुख्य कंपनी), मॅनेजिंग डायरेक्टर विजय चौधरी, ब्रँच मॅनेजर हनिफ अन्सारी, क्षेत्रीय विक्री व्यवस्थापक अमित विजयवर्गीय, सेल्स मॅनेजर शिवसिंग बिलघे, तौसिफ मिटकर अशी फसवणूक करणाऱ्यांची नावे आहेत..याप्रकरणी रफिकोद्दिन मोईनोद्दिन नाईकवाडे (वय ५३, रा. हर्सूल) यांनी तक्रार दिली. ते २०१८ पासून युनिचार्म कंपनीचे सुपर स्टॉकिस्ट आहेत. जानेवारी व फेब्रुवारी २०२४ मध्ये कंपनीच्या सेल्स ऑफिसर आणि व्यवस्थापकांनी सबस्टॉकिस्टच्या नावाने एकूण १८ लाख ९३ हजार ५४१ रुपयांचा माल बिलिंग करून घेतला. .परंतु, हा माल प्रत्यक्ष सबस्टॉकिस्टकडे न पाठविता दुसरीकडे विकून त्याचे पैसे अधिकाऱ्यांनी आपसात वाटून घेतले. विक्री अधिकारी शिवसिंग बिलघे यांनी याबाबत ४ मे २०२४ ला बॉण्डवर नोटरी करून कबुली दिली. .Pension Fraud: माजी सैनिकाच्या पत्नीला पेन्शन सुरु करून देतो म्हणत तब्बल २० लाख ४३ हजारांचा गंडा.बिलघेंना पाच लाख, तर उर्वरित रक्कम संबंधितांनी वाटून घेतली. तक्रारदाराला चेक देण्यात आला. परंतु, राजीनामा दिल्यास पैसे देऊ म्हणत कंडिशनल राजीनामा घेतला, पैसे मिळाले नाही.