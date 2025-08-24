छत्रपती संभाजीनगर

Billing Fraud: बनावट बिलिंगद्वारे २२ लाखांचा गैरव्यवहार; छत्रपती संभाजीनगर येथील घटना

Chhatrapati Sambhajinagar: युनिचार्म इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणि विक्री व्यवस्थापकांनी बनावट बिलिंग करून स्थानिक सुपर स्टॉकिस्टचा २२ लाखांचा आर्थिक गैरव्यवहार केला.
Billing Fraud
Billing Fraudsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि विक्री व्यवस्थापकांनी संगनमत करून मालाची बनावट बिलिंग तयार केली. याद्वारे युनिचार्म इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या डायपर उत्पादनाच्या कंपनीने स्थानिक सुपर स्टॉकिस्टचा तब्बल २२ लाख दोन हजार ९९९ रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे. याप्रकरणी सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला आहे.

Loading content, please wait...
Chhatrapati Sambhajinagar
Pension Fraud Case
Chh. Sambhajinagar crime incident
Unicharm India Private Limited

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com