छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar News : २२ वर्षीय तरुणाने संपविले जीवन; चिठ्ठीवरून पाच तरुणांवर गुन्हा

जाधववाडी परिसरातील तरुणाने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना नऊ डिसेंबरला घडली होती.
crime

crime

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर - जाधववाडी परिसरातील तरुणाने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना नऊ डिसेंबरला घडली होती. आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या तरुणांविरोधात त्याने चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. मृत तरुणाच्या वडिलाने दिलेल्या तक्रारीवरून पाच जणांविरोधात हर्सूल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Loading content, please wait...
crime
Youth
endlife
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com