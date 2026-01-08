Organ Donate : छपन्न वर्षांच्या हृदयाची चिमुकलीत धडधडली स्पंदने; अवयवदानामुळे त्या मृत्यूनंतरही जिवंत राहिल्या

Inspiring Organ Donation Story - डॉ. हेडगेवार रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या एका ५६ वर्षीय महिलेचे ब्रेनडेड झाले. परंतु, अवयवदानामुळे त्या मृत्यूनंतरही जिवंत राहिल्या! त्यांच्या नातेवाइकांनी घेतलेल्या धाडसी निर्णयामुळे चार रुग्णांना नवे आयुष्य मिळाले. त्यांचे हृदय हे मुंबईतील कोकिलाबेन अंबानी रुग्णालयातील एका ११ वर्षीय चिमुकलीला देण्यात येणार आहे..जालना रोडवरील सेव्हन हिल परिसरात २९ डिसेंबर २०२५ला झालेल्या अपघातात मंगल देशमुख (वय ५६) या गंभीर जखमी झाल्या होत्या. डॉ. हेडगेवार रुग्णालयात वैद्यकीय चाचण्यांनंतर डॉक्टरांनी त्यांना ‘ब्रेनडेड’ घोषित केले. नातेवाईकांनी सहकार्य केले.या प्रक्रियेत डॉ. हेडगेवार रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक डॉ. महेश देशपांडे, डॉ. संदीप सांगळे, डॉ. नीरज इनामदार, डॉ. भाग्यश्री पाटील आणि वैद्यकीय समाजसेवक अनिल घोगरे यांनी परिश्रम घेतले..तसेच डॉ. हेडगेवार रुग्णालयातील अवयव प्रत्यारोपण समितीतील सदस्य अतिदक्षता विभागाचे डॉ. सुधीर देशपांडे, मेडिसिन विभाग प्रमुख डॉ. रंजना देशमुख, भूलतज्ज्ञ विभागाच्या डॉ. सुप्रिया कुलकर्णी, डॉ. रेणू चौहान व डॉ. विकास कसबे व शस्त्रक्रिया विभागातील सर्व सहकारी यांनी मोलाचे परिश्रम घेतले. `झेटीसीसी` छत्रपती संभाजीनगरचे प्रमुख डॉ. प्रवीण सूर्यवंशी व समितीच्या सदस्यांच्या माध्यमातून महिलेचे अवयव ‘ग्रीन कॉरिडॉर’द्वारे विविध शहरांतील रुग्णालयांत पोचविण्यात आले..असे केले अवयवदानहृदय - मुंबईतील कोकिळाबेन अंबानी रुग्णालयातील एका ११ वर्षीय चिमुकलीला.किडनी - छत्रपती संभाजीनगर येथील डॉ. हेडगेवार रुग्णालयातील रुग्णास.किडनी - नांदेड येथील स्टार किडनी हॉस्पिटल रुग्णासयकृत - कमलनयन बजाज हॉस्पिटल छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णास प्रत्यारोपित करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.