Dog Rescue: ‘ती’ने पिलांना काढले मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर; पहाडसिंगपुऱ्यात ‘श्वान परिवारा’च्या मदतीसाठी सरसावले स्थानिकांचे हात

छत्रपती संभाजीनगर : आई ती आईच असते. मग ती मनुष्याची असो वा प्राण्यांची. याची प्रचिती शहरातील न्यू पहाडसिंगपुरा येथे शनिवारी (ता. २३) सायंकाळी आली. जेसीबीने खड्डा खोदताना श्वानाची चार नवजात पिले मातीच्या ढिगाऱ्याखाली दबली..त्या पिलांची आई दोन तासांपासून त्या ठिकाणी पायाने माती उकरत होती, मदतीसाठी विव्हळत होती. ही बाब एका महिलेच्या लक्षात आली. त्यांनी नेमके काय झाले ते बघितले तर ढिगाऱ्यातूनही आवाज येत होता. संबंधित महिलेने कुटुंबीय, शेजाऱ्यांच्या मदतीने या पिलांना सुखरूप बाहेर काढले. त्यांच्या आईने त्यांना कुशीत घेऊन वात्सल्याचा वर्षाव केला..न्यू पहाडसिंगपुरा येथील विलास जगताप यांच्या घराशेजारील मोकळ्या प्लॉटवर कामासाठी खड्डा खोदला. त्याची माती बाजूला टाकली. पण, त्या ठिकाणी श्वानाची नवजात पिले आहेत, हे जेसीबी चालकाच्या लक्षात आले नाही. पिले मातीखाली दबली. काही वेळाने त्या ठिकाणी पिलांची आईने पायाने माती उकरू लागली. इकडे-तिकडे बघून जिवाच्या आकांताने भुंकत होती, हुंगत होती. हा प्रकार दोन तास सुरू होता. तिचा हा आर्त टाहो पाहून सीमा विलास जगताप तिच्या जवळ गेल्या..त्यावेळी ढिगाऱ्यातून पिलांचा आवाज येत होता. त्यामुळे काय झाले ते सीमा यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तत्काळ कुटुंबीयांना सांगितले. पती विलास, मुलगी श्रुती आणि शेजारी मदतीसाठी आले. पिलांना काहीही इजा होऊ नये, यासाठी सगळ्यांनी काळजीपूर्वक माती बाजूला करीत पिलांना सुखरूप बाहेर काढले. अर्धा तास हे बचावकार्य चालले..उपस्थितांचे डोळे पाणावलेढिगाऱ्यातून बाहेर आल्यावर पिले थरथरत होती. श्रुतीने त्यांच्या अंगावरील माती साफ केली, त्यांना गोंजारले. त्यानंतर ही पिले लागलीच आईच्या कुशीत विसावली. श्वान मातेने पिलांना जिभेने चाटत धीर दिला. तीही भावनिक झाली होती. हे प्रेम पाहून कॉलनीतील रहिवाशांचे डोळे पाणावले..Chh. Sambhajinagar: सिडको खून प्रकरण, पालकमंत्री शिरसाट माघारी फिरताच एकाचे कृत्य; प्रमोदच्या काकूला धक्काबुक्की, कानशिलात लगावली .त्या पिलांची आई ओरडत होती. कन्या श्रुती, पत्नी सीमा यांनी लक्ष दिले. त्यांच्या समयसूचकतेमुळे, शेजारच्यांच्या मदतीने श्वानाची चार नवजात पिले वाचवण्यात यश आले. सुमारे दोन तास ही पिले त्या ढिगाऱ्याखाली होती.-विलास जगताप.