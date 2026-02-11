Islapur News : दयाळ धानोरा शिवारात अस्वलाच्या हल्ल्यात शेतकरी ठार, आठ जखमी

ईस्लापूर : वनविकास महामंडळ परीक्षेत्राला लागून असलेल्या दयाळ धानोरा ' शेत शिवारात नऊ 'शेतकऱ्यांनी रात्री पिकांना पाणी देत असताना त्यांच्यावर वन्यप्राणी नरभक्षी अस्वलाने हल्ला केल्याची घटना घडली या हल्ल्यात एका शेतकऱ्याचे जागीच मृत्यू झाले तर आठ जण गंभीर रित्या जखमी झाल्याची घटना काल दिनांक दहा रोजी रात्री आठ ते नऊ वाजेच्या सुमारास दयाळ धानोरा शेतशिवारात घडली ..किनवट तालुक्यातील दयाळधानोरा ' शेत शिवारात रमेश बळीराम जाधव वय ४५ . चंद्रसिंग शेषराव राठोड वय ३० वर्ष ' शंकर तानाजी जाधव वय ५० वर्ष सुदर्शन दत्ता पवार वय ३५ पंडित जयसिंग जाधव ३४ विनोद शेषराव राठोड वय ३५ अरविंद शेषराव जाधव वय ३६ संजय दत्त जाधव वय ३३ ( मयत दत्ता बळीराम जाधव वय ५५)हे सर्व शेतकरी रात्री पिकांना पाणी देत असताना त्यांच्यावर जंगली प्राणी अस्वलाने पाळीपाळीने हल्ला केल्यामुळे यातील दत्ता बळीराम जाधव यांचा जागीच मृत्यू झाला असून बाकी सर्वच शेतकरी प्राणघातक हत्ला झाल्यामुळे ते गंभीर जखमी असल्याची माहिती मिळाली आहे. .सदरील बाबीची माहिती मिळताच येथील शिवणी वनपरिक्षेत्र अधिकारी संतोष चोले ' व ईस्लापूर पोलीस स्टेशनचे साहायक पोलीस निरीक्षक उमेश भोसले . तसेच भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष बालाजी आलेवार ' यांनी घटनास्थळी जाऊन जखमी अवस्थेत असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना ॲम्बुलन्स ने शिवणी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करून पुढील तपासासाठी काही शेतकऱ्यांना नांदेड तर काही शेतकऱ्यांना छत्रपती संभाजीनगर येथे पाठवल्याची माहिती मिळाली आहे .या धक्कादायक प्रकारामुळे सर्वच शेतकऱ्यात भीतीचे वातावरणात असून सदरील अस्वलाला लवकर जेरबंद करा अशी मागणी परिसरातील जनतेकडून होत आहे ..Latest Marathi News Update : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....वन्य प्राणी हल्ला केल्याची माहिती मिळताच मी व माझी पूर्ण टीम तसेच ईस्लापूर पोलीस स्टेशनचे साहायक पोलीस निरीक्षक उमेश भोसले , व येथील भाजपचे कार्यकर्ते बालाजी आलेवार आम्ही रात्रीच घटनास्थळी गेलो अस्वलच्या तावडीतून काही शेतकऱ्यांना जेसीबीच्या साह्याने व गावकऱ्याच्या मदतीने सोडवल सर्व जखमींना वाचवण्यासाठी धावपळ केली परंतु एक जागीच दगावलं बाकी गंभीराना ॲम्बुलन्स च्या साह्याने शिवणी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केला .वनपरीक्षेत्रधीकारी संतोष चोलेरात्री दोन ते आडीच वाजे दरम्यान मि व सपोनी भोसले , आरएफओ चोले माजी सैनीक प्रकाश जाधव . आम्ही जेसीबी मध्ये बसून गेलो असता एक मृत्यु झालेल्या शेतकऱ्याच्या बाजुने आस्वल बसुन होता . आणि एक शेतकरी झाडावर होत तर एक शेतकरी लपुन बसलं होत लपलेल्या शेतकऱ्याला वाचवलं आणि बाकीच्यांना सुद्धा प्रथम उपचार देऊन पुढील तपासासाठी पुढे पाठवल . भयानक परिस्थीती होती .भाजपा माझी तालुकाध्यक्ष बालाजी आलेवार .आसा गंभीर प्रकार पाहता परीसरातील लोक भितीत आहे एका आस्वलाने नऊ शेतकऱ्यावर हला केला व त्यांना गंभीर जखमी केले . या हिस्त्र आस्वलाचे बंदोबस्त करा आशी मागणी होत आहे .ठार केलेल्या ईसमा जवळुन सदरील आस्वल हालत नव्हता प्रेत जेसीबीच्या साहायाने उचलल्याची माहीती आहे .दिवसा भर नियम व रात्रीला विद्युत सप्लाय देत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठीत जीव घेऊन रात्रीच्या वेळी पिकांना पाणी द्यावे लागते परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी भरणीय बंद करून दिवसा लाईट उपलब्ध करून द्या असी मागणी सुद्धा केली होती परंतु भरणीयम बंद करता रात्रीलाच लाईट विद्युत पंपासाठी देत आहे हे सुद्धा कारणीभूत ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.