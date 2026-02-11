छत्रपती संभाजीनगर

Islapur News : दयाळ धानोरा शिवारात अस्वलाच्या हल्ल्यात शेतकरी ठार, आठ जखमी

tiger attack on farmers : दयाळ धानोरा शेतशिवारात रात्री पिकांना पाणी देताना नरभक्षी अस्वलाच्या हल्ल्यात एका शेतकऱ्याचा मृत्यू, आठ गंभीर जखमी. वनविकास व पोलीस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. परिसरात भीतीचे वातावरण.
tiger attack on farmers

tiger attack on farmers

sakal

प्रमोद जाधव
Updated on

ईस्लापूर : वनविकास महामंडळ परीक्षेत्राला लागून असलेल्या दयाळ धानोरा ' शेत शिवारात नऊ 'शेतकऱ्यांनी रात्री पिकांना पाणी देत असताना त्यांच्यावर वन्यप्राणी नरभक्षी अस्वलाने हल्ला केल्याची घटना घडली या हल्ल्यात एका शेतकऱ्याचे जागीच मृत्यू झाले तर आठ जण गंभीर रित्या जखमी झाल्याची घटना काल दिनांक दहा रोजी रात्री आठ ते नऊ वाजेच्या सुमारास दयाळ धानोरा शेतशिवारात घडली .

Loading content, please wait...
Farmer
attack
Islampur
Wildlife

Related Stories

No stories found.