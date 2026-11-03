Aaranksha Yadav IPS : UPSC मध्ये 201 वी रँक ते IPS अनमोल मित्तल यांच्याशी लग्न! औसा उपविभागाला मिळालं युवा महिला IPS अधिकाऱ्याचं नेतृत्व, अरांक्षा यादव यांची नियुक्ती

औसा : औसा पोलीस उपविभागाच्या नेतृत्वात महत्त्वपूर्ण बदल होणार असून, येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी कुमार चौधरी यांची नाशिक येथे बदली झाली आहे. त्यांच्या जागी २०२३ बॅचच्या युवा आयपीएस अधिकारी अरांक्षा यादव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे औसा उपविभागाला युवा महिला आयपीएस अधिकाऱ्याचे नेतृत्व मिळणार आहे..अरांक्षा यादव यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) २०२२ मधील नागरी सेवा परीक्षेत देशात २०१ वा क्रमांक मिळवला होता. मूळच्या हरियाणातील असलेल्या यादव यांचे दिल्लीतील सेंट स्टीफन्स महाविद्यालयात पदवीचे शिक्षण झाले. त्यानंतर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून (JNU) त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्याची माहिती आहे. स्पर्धा परीक्षेतील यशाच्या जोरावर त्यांनी भारतीय पोलीस सेवेत स्थान मिळवले..सुरुवातीला त्यांना गुजरात केडर मिळाले होते. मात्र, महाराष्ट्र केडरचे २०२१ बॅचचे आयपीएस अधिकारी अनमोल मित्तल यांच्याशी विवाह झाल्यानंतर केंद्र सरकारने जून २०२५ मध्ये त्यांची गुजरातमधून महाराष्ट्र केडरमध्ये बदली मंजूर केली. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलात सेवा सुरू केली..Sangli District Bank Election Result : सांगलीच्या राजकारणात मोठा उलटफेर! जतमध्ये विरोधकांचा 'करेक्ट कार्यक्रम'; अटीतटीच्या लढतीत 54 मते घेत गोपीचंद पडळकरांनी मारली बाजी.कोल्हापूर येथे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून प्रशिक्षणार्थी कार्यकाळात त्यांनी अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधातील कारवायांमध्ये सहभाग घेतला. त्यानंतर रत्नागिरी येथे उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणून काम करताना अंमली पदार्थांविरोधातील कारवाईबरोबरच जनजागृतीवरही भर दिला. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये नशामुक्ती अभियान राबवून तरुणांना व्यसनांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. गोवा बनावटीच्या अवैध दारू तस्करीविरोधातील कारवायांमध्येही त्यांनी सहभाग घेतल्याचे वृत्त आहे..आता औसा उपविभागाची जबाबदारी स्वीकारताना त्यांच्यासमोर विविध आव्हाने असणार आहेत. ग्रामीण भागातील अवैध धंदे, मटका-जुगार, अवैध दारू विक्री, वाळू तस्करी, अंमली पदार्थांची विक्री, महिला व बालकांची सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्था या प्रश्नांवर त्यांना लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे..नियती ठाकर नंतर दुसऱ्या आयपीएस महिला अधिकारी...२०१३-१४ मध्ये आयपीएस नियती ठाकर यांनी औसा उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणून काम पाहिले होते. श्रीमती ठाकर यांनी तालुक्यातील सर्व अवैध धंदे, भाईगिरी, मटका, अवैध दारू विक्री यासह महिलांच्या सुरक्षे संदर्भात कडक पावले उचलली होती. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात संपूर्ण पोलीस यंत्रणा सक्रिय करून लोकांमध्ये पोलीस प्रशासनाची एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती..यावेळी औसा तालुक्यात होणारे खून, रोज होणाऱ्या मारामाऱ्या, चाकू, कोयत्याने हल्ले, सर्रास हॉटेल आणि धाब्यावर मिळणारी दारू, चोऱ्या, लॉजवर चालणारे काळे धंदे बोकाळले आहेत. लोकांचा पोलिसावरचा उठत चाललेला विश्वास याला प्राधान्य देऊन काम करण्याचे मोठे आव्हान नूतन पोलीस अधिकारी श्रीमती यादव यांच्यासमोर असणार आहे. कुमार चौधरी यांच्या बदलीनंतर औसा उपविभागाची धुरा नव्या अधिकाऱ्यांकडे जाणार आहे. युवा महिला आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीमुळे औसा पोलीस प्रशासनाच्या आगामी कामकाजाकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.