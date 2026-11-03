छत्रपती संभाजीनगर

Aaranksha Yadav IPS : UPSC मध्ये 201 वी रँक ते IPS अनमोल मित्तल यांच्याशी लग्न! औसा उपविभागाला मिळालं युवा महिला IPS अधिकाऱ्याचं नेतृत्व, अरांक्षा यादव यांची नियुक्ती

Aaranksha Yadav IPS latest news : औसा पोलीस उपविभागाच्या नेतृत्वात बदल झाला असून कुमार चौधरी यांची नाशिकला बदली झाली आहे. त्यांच्या जागी यूपीएससीमध्ये २०१ वा क्रमांक मिळवलेल्या युवा आयपीएस अरांक्षा यादव यांची नियुक्ती झाली आहे.
Aaranksha Yadav appointed Ausa SDPO

Aaranksha Yadav appointed Ausa SDPO

esakal

जलील पठाण
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औसा : औसा पोलीस उपविभागाच्या नेतृत्वात महत्त्वपूर्ण बदल होणार असून, येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी कुमार चौधरी यांची नाशिक येथे बदली झाली आहे. त्यांच्या जागी २०२३ बॅचच्या युवा आयपीएस अधिकारी अरांक्षा यादव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे औसा उपविभागाला युवा महिला आयपीएस अधिकाऱ्याचे नेतृत्व मिळणार आहे.

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