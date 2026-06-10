छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: सत्तारांचे पंख छाटण्यासाठी भाजपचा पहिला वार!;अब्दुल समीर सत्तार यांचा उमेदवारी अर्ज बाद, स्वप्न भंगले; शिवसेनेच्या आमदार जाधव, अण्णासाहेब माने यांनाही धक्का

Major Setback for Abdul Sattar Camp in Bank Elections: छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीत अब्दुल सत्तार यांचे पुत्र समीर सत्तार यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांचे उमेदवारी अर्ज बाद झाले. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: आमदार अब्दुल सत्तार यांची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवरील पकड कमी करण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या भाजपच्या खेळीला यश येत असून बँकेच्या निवडणुकीत अर्जांच्या छाननीत याची पहिली ‘झलक’ दिसून आली.

सत्तार यांचे पुत्र अब्दुल समीर, शिवसेनेच्या कन्नडच्या आमदार संजना जाधव, गंगापूरचे माजी आमदार अण्णासाहेब माने यांसह ४५ उमेदवारी अर्ज छाननीत बाद झाले. बाद झालेल्या अर्जांमध्ये सर्वाधिक उमेदवार हे महायुतीतील शिवसेनेचे, त्यातल्या त्यात सत्तार यांच्या गटातीलच आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकेत सत्तारांचे पंख छाटण्यासाठी भाजपने ठरवून पहिला वार केल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

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