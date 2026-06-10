Chhatrapati Sambhajinagar: सत्तारांचे पंख छाटण्यासाठी भाजपचा पहिला वार!;अब्दुल समीर सत्तार यांचा उमेदवारी अर्ज बाद, स्वप्न भंगले; शिवसेनेच्या आमदार जाधव, अण्णासाहेब माने यांनाही धक्का

छत्रपती संभाजीनगर: आमदार अब्दुल सत्तार यांची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवरील पकड कमी करण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या भाजपच्या खेळीला यश येत असून बँकेच्या निवडणुकीत अर्जांच्या छाननीत याची पहिली ‘झलक’ दिसून आली. सत्तार यांचे पुत्र अब्दुल समीर, शिवसेनेच्या कन्नडच्या आमदार संजना जाधव, गंगापूरचे माजी आमदार अण्णासाहेब माने यांसह ४५ उमेदवारी अर्ज छाननीत बाद झाले. बाद झालेल्या अर्जांमध्ये सर्वाधिक उमेदवार हे महायुतीतील शिवसेनेचे, त्यातल्या त्यात सत्तार यांच्या गटातीलच आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकेत सत्तारांचे पंख छाटण्यासाठी भाजपने ठरवून पहिला वार केल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. .राज्यात महायुती सत्तेत असताना भाजपचे अधिकृत उमेदवार सुहास सिरसाठ यांच्याविरोधात आमदार अब्दुल सत्तार यांनी पुत्र समीर यांना बंडखोरी करायला लावून विधान परिषदेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता.नंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीत सत्तार यांच्या मनाप्रमाणेच महायुती व अध्यक्षपदाचा निर्णय घेतला जाईल, असा शब्द वरिष्ठ नेत्यांकडून देण्यात आल्याची चर्चा होती. त्यामुळेच सत्तार यांनी पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्याशीही जुळवून घेतले..Shivam Associates Scam : 'शिवम'मध्ये महाराष्ट्रातील 10 हजार लोकांचे पैसे बुडाले? 'सीआयडी'च्या रडारवर सनी लिओनी, 2400 कोटींचा घोटाळा नेमका काय आहे?.मात्र, सिल्लोड येथील सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक असलेले काकासाहेब फरकाडे यांनी अब्दुल समीर यांच्या उमेदवारी अर्जावर आक्षेप दाखल केला.अब्दुल समीर सत्तार यांनी ज्या सहकारी संस्थेकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला, ती थकबाकीदार निघाली. याशिवाय सोयगाव येथील त्यांच्या नावावर असलेल्या इमारतीतील गाळ्यांत जिल्हा बँकेची शाखा हलवल्याने त्यांनी वैयक्तिक लाभ घेतल्याचा आक्षेप नोंदवला होता. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी तो मान्य करत त्यांचा अर्ज बाद झाल्याचे जाहीर केले..या प्रमुख नेत्यांचे अर्ज बादएकूण १५८ उमेदवारांनी २१४ अर्ज दाखल केले होते. पैकी छाननी प्रक्रिया आणि आक्षेप घेतलेल्या १८ अर्जांवरील सुनावणीनंतर १५८ पैकी ४५ उमेदवारांचे अर्ज बाद (अवैध) ठरवण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने अब्दुल समीर सत्तार, संजना जाधव, माजी आमदार अण्णासाहेब माने, सुवर्णा जाधव, अर्चना नितीन पाटील, जयप्रकाश चव्हाण, मनोज देशमुख, काकासाहेब फरकाडे, रूपचंद गाडेकर, प्रदीप शिंदे या प्रमुख राजकीय चेहऱ्यांचा समावेश आहे. संबंधितांना दावा दाखल करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत आहे..सत्तारांची पुन्हा कोंडीजिल्ह्यात अब्दुल सत्तार यांच्या राजकारणातील वर्चस्वाला भाजप पद्धतशीर सुरुंग लावत असून विधानसभा निवडणुकीपासून एकेक डाव टाकला जात आहे. शिवाय पालकमंत्री शिरसाट यांच्यासारखे स्वपक्षीय विरोधकदेखील सत्तार यांनी अंगावर घेतले आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीत सत्तारांचा भाजपला टाळून सत्तेत येण्याचा डाव भाजपने उधळला. त्यानंतर विधान परिषद निवडणुकीत सत्तार यांच्या मुलाने अर्ज भरला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सत्तार यांना माघार घ्यायला लावताना जिल्हा बँक निवडणुकीत मनासारखे होईल, असा शब्दही दिला होता. पण छाननीत सत्तार समर्थकांचे अर्ज बाद झाल्याने सत्तार संकटात आले आहेत. जिल्ह्याच्या राजकारणात कोंडी होत असल्याने सत्तार संतापले असून ते आता काय भूमिका घेतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..पाकिस्तानचे गद्दाफी स्टेडियम खेळण्यास अयोग्य, ICC ने लॉर्ड्स खेळपट्टीवरही ओढले ताशेरे.संजना जाधव खंडपीठात जाण्याच्या तयारीतकन्नडच्या आमदार आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते रावसाहेब दानवे यांच्या कन्या संजना जाधव यांचाही उमेदवारी अर्ज बाद झाला आहे. त्यांनी अर्जासोबत कन्नड विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचा ठराव सादर केला नव्हता. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे छाननीच्या वेळी हाच आक्षेप नोंदवून त्यांचा अर्ज बाद केला. दरम्यान, संजना जाधव यांनी खंडपीठात याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे.पालकमंत्री, खासदारांना दिलासाशिवसेनेचे पालकमंत्री संजय शिरसाट, त्यांची मुलगी हर्षदा आणि भाजपचे माजी नगरसेवक राजू शिंदे यांनी एकमेकांविरोधात आक्षेप घेतले होते. सुनावणीत निवडणूक निर्णय अधिकारी समृत जाधव यांनी दोन्ही बाजूंचे आक्षेप फेटाळत त्यांची उमेदवारी कायम ठेवली. खासदार डाॅ. कल्याण काळे यांच्याही उमेदवारीवर खान वाजेद यांचा आक्षेप होता. मात्र, तोही फेटाळण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.