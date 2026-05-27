Chhatrapati Sambhajinagar: आडूळ बसस्थानकाचा कोंडला श्वास; रस्त्यावरच केल्या जातात दुचाकी-चारचाकी पार्क; कारवाईची नागरिकांकडून मागणी

आडूळ: येथील बसस्थानक परिसरात अनधिकृत पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत असून, नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. मुख्य रस्त्यावरच दुचाकी, चारचाकी तसेच इतर वाहने उभी केली जात असल्याने बसस्थानकाचा अक्षरशः श्वास कोंडला आहे. यामुळे प्रवासी, विद्यार्थी, महिला व व्यापाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..बसस्थानक परिसर हा वाहतुकीचा केंद्रबिंदू मानला जातो. सकाळी व सायंकाळी प्रवाशांची मोठी गर्दी असताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाहने उभी केली जातात. काही वाहनधारक थेट बसच्या मार्गातच वाहने उभी करत असल्याने बस व इतर वाहनांना मार्ग काढताना मोठी कसरत करावी लागते..परिणामी अनेकदा वाहतूक ठप्प होते व मोठ्या अपघाताचाही धोका वाढतो. विशेष म्हणजे, अगोदरच येथील बसस्थानक अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडलेले असताना बसस्थानकासमोर येणाऱ्या बस उभ्या राहण्यासाठी जागाच उरत नाही. रस्त्यावरच अस्ताव्यस्त वाहने पार्क होत असल्याने पादचाऱ्यांना चालण्यासाठीसुद्धा जागा उरत नाही. त्यामुळे नागरिकांना जीव धोक्यात घालून वाहनांच्या गर्दीतून मार्ग काढावा लागतो..व्यापाऱ्यांचेही यामुळे नुकसान होत असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिकांमधून व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात अनेकवेळा प्रशासन व पोलिसांकडे तक्रारी करूनही परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. वाहतूक पोलिसांनी नियमित मोहीम राबवून रस्त्यावर उभ्या राहणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करावी, तसेच बसस्थानक परिसरात स्वतंत्र पार्किंग उभारावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे. दरम्यान, वाढती वाहनसंख्या आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे आडूळ बसस्थानक परिसरातील वाहतूक समस्या अधिकच बिकट होत आहे. प्रशासनाने वेळीच ठोस उपाययोजना न केल्यास भविष्यात मोठ्या अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही..आठवडे बाजारामुळे कोंडीत भरदर मंगळवारी आडूळ येथे आठवडे बाजार भरतो. मात्र, बाजारातील अनेक व्यापारी मुख्य रस्त्यावरच दुकाने थाटत असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. त्यातच बाजारासाठी आलेले नागरिक रस्त्यावरच वाहने उभी करीत असल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. याचा नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.