Adul Ganesh Visarjan: आडूळ येथे शांततेत व उत्साहात गणरायाला निरोप;

आडूळ, : ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’च्या जयघोषात शुक्रवारी (ता. २५) अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी आडूळसह परिसरातील गणेशमूर्तींचे शांततेत आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात विसर्जन करण्यात आले. भक्तीमय वातावरणात निघालेल्या मिरवणुकांमध्ये गणेशभक्तांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला..आडूळसह रजापूर, देवगाव, घारेगाव, हिरापूर, थापटी तांडा, एकतुनी, दाभरूळ, आडगाव, ब्राम्हणगाव, अंतरवाली खांडी, कडेठाण, गेवराई, पारुंडी, पांढरी, पिंपळगाव, सांजखेडा व डायगव्हाण येथील गणेश मंडळांनी पारंपरिक पद्धतीने गणरायाला निरोप दिला. टाळ-मृदंगाचा गजर, ढोल-ताशांचा निनाद आणि गुलालाची उधळण करत गणेशमूर्तींची विसर्जन मिरवणूक काढण्यात आली..यंदाच्या मिरवणुका डिजेमुक्त असल्याने पारंपरिक वाद्यांच्या गजराला विशेष महत्त्व मिळाले. त्यामुळे महिला व तरुणींचीही मिरवणुकीत मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती दिसून आली. गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते, गणेशभक्त तसेच घरगुती गणपती घेऊन जाणारे भाविक उत्साहाने मिरवणुकीत सहभागी झाले होते. आडूळ परिसरातील विविध गणेश मंडळांच्या मिरवणुका रात्री उशिरापर्यंत सुरू होत्या. ‘पुढच्या वर्षी लवकर या’ म्हणत भाविकांनी आपल्या लाडक्या गणरायाला भावपूर्ण निरोप दिला.त्यानंतर शहागड येथील गोदावरी नदीपात्रात सर्व गणेशमूर्तींचे विधिवत विसर्जन करण्यात आले. विसर्जन मिरवणुका शांततेत पार पडाव्यात, यासाठी पाचोड पोलिस ठाण्याच्या वतीने चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित, पोलिस उपनिरीक्षक शेषराव चव्हाण, बिट जमादार रणजितसिंग दुल्हत यांच्यासह पोलिस कर्मचाऱ्यांनी मिरवणूक मार्गावर बंदोबस्त ठेवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.