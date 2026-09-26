छत्रपती संभाजीनगर

Adul Ganesh Visarjan: आडूळ येथे शांततेत व उत्साहात गणरायाला निरोप;

‘Adul Ganesh Visarjan, Anant Chaturdashi, Traditional Processions: गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’च्या जयघोषात विसर्जन मिरवणुका; डिजेमुक्त मिरवणुकीमुळे महिला व तरुणींचा लक्षणीय सहभाग
Adul Ganesh Visarjan

Adul Ganesh Visarjan

esakal

मुनाफ शेख
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आडूळ, : ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’च्या जयघोषात शुक्रवारी (ता. २५) अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी आडूळसह परिसरातील गणेशमूर्तींचे शांततेत आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात विसर्जन करण्यात आले. भक्तीमय वातावरणात निघालेल्या मिरवणुकांमध्ये गणेशभक्तांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.

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