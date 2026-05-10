Chhatrapati Sambhajinagar: आडूळच्या पाझर तलावाचा घसा सुकला; अवघा एक टक्का साठा शिल्लक; खोलीकरणासह टँकरची ग्रामस्थांची मागणी

आडूळ: पैठण तालुक्यातील आडूळ परिसरावर भीषण जलसंकटाचे सावट गडद झाले असून, गावाची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या पाझर तलावात अवघा एक टक्का पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. जनावरांची तहान भागविण्यासाठी पशुपालकांना याच उरलेल्या पाण्यावर विसंबून राहावे लागत असून, पुढील आठ दिवसांत तलाव पूर्णपणे कोरडा पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. .तलावाच्या लाभक्षेत्रातील अतिक्रमण, भिंतीचे नुकसान आणि अवैध पाणी उपशामुळे परिस्थिती आणखी बिकट बनली असून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात ग्रामस्थांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.२०१५ मध्ये 'सकाळ रिलीफ फंड'च्या माध्यमातून तलावातील गाळ उपसा करून खोलीकरण करण्यात आले होते. त्यानंतर पूर्वी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये कोरडे पडणारा हा तलाव एप्रिल-मेपर्यंत काही प्रमाणात नागरिकांची तहान भागवत होता..मात्र, दोन वर्षांपूर्वी सायाळ प्राण्याने तलावाची भिंत पोखरल्याने तसेच तलावाच्या लाभक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याने तलावाची साठवण क्षमता कमी झाली. परिणामी आडूळ बु. व आडूळ खुर्द येथे बारमाही पाणीटंचाई आहे.एप्रिल आणि मे महिन्यात पाणीटंचाई अधिकच तीव्र होत असून, नागरिकांना विकतच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. गावातील विहिरींनीही तळ गाठल्याने १० ते १५ दिवसांआड नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे तातडीने टँकर सुरू करण्याची मागणी ग्रामस्थांमधून होत आहे..अवैध पाणी उपशाकडे दुर्लक्षतलावात थोडाही पाणीसाठा झाला, की काही शेतकरी मोटारी टाकून पाण्याचा उपसा करतात. यावर सिंचन विभाग, महसूल प्रशासन तसेच ग्रामपंचायतीकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही..तलावाच्या लाभक्षेत्रातील अतिक्रमणामुळे संकटमागील काही दशकांत वारंवार दुष्काळ पडल्याने तलाव कोरडा राहत होता. त्यामुळे संपादित जमिनीवर पुन्हा शेती सुरू करण्यात आली. परिणामी, तलावाची साठवण क्षमता पन्नास टक्क्यांहून अधिक कमी झाल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. तलावाच्या संपादित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पिके घेतली जात असल्याने पाणीसाठा झपाट्याने घटत आहे. त्यामुळे शासनाने संपूर्ण क्षेत्राचे पुन्हा मोजमाप करून तलावाचे खोलीकरण करावे व साठवण क्षमता वाढवावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.."या तलावासाठी ४३.३५ एकर क्षेत्र संपादित करण्यात आले होते. तलाव क्षेत्रात अतिक्रमण करून शेती केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. याबाबत ग्रामपंचायतीने प्रस्ताव पाठविल्यास तलावाचे खोलीकरण करण्यात येईल."- कपिल बिडगर, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जि.प., छत्रपती संभाजीनगर."आम्ही तलावाच्या संपादित क्षेत्राबाबत शहानिशा केल्यानंतर सिंचन विभागाशी पत्रव्यवहार करून त्यांच्या सहकार्याने संपूर्ण तलावाचे क्षेत्र मोजून खोलीकरण करण्यात येईल."- नारायण पडुळे, ग्रामविकास अधिकारी, आडूळ"आमच्या येथे आठवडाभरापासून एक टँकर पाणी सार्वजनिक विहिरीत टाकले जात आहे. मात्र, गावाच्या पिण्याच्या पाण्याची संपूर्ण मदार येथील पाझर तलावावर आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने तलावाचे खोलीकरण करावे. तसेच गावात टँकर सुरू करावे."- तुळशीराम बताडे, सरपंच, आडूळ खुर्द.