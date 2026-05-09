Chhatrapati Sambhajinagar: तीव्र उन्हापासून डाळिंब बागा वाचवण्यासाठी बळिराजाची धडपड; आडूळच्या शेतकऱ्यांचे जुगाड, नायलॉनचे ‘क्रॉप कव्हर’ टाकून ४० अंश तापमानातही जोपासना

आडूळ: पैठण तालुक्यात वाढत्या उन्हाच्या झळा तीव्र होत असून, ४० अंशांवर पोचलेल्या तापमानामुळे डाळिंब बागांचे संरक्षण करणे शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान ठरत आहे. निर्यातक्षम डाळिंबाचे नुकसान टाळण्यासाठी आडूळ परिसरातील शेतकरी स्वखर्चाने नायलॉन कापडाच्या 'क्रॉप कव्हर'चा आधार घेत आहेत..आडूळसह मंडळातील गेवराई आगलावे, तुपेवाडी, पारुंडी, सुलतानपूर, कडेठाण, रजापूर, पांढरी, पिंपळगाव आदी गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर डाळिंब बागांची लागवड करण्यात आली आहे. मात्र, वाढत्या तापमानामुळे फळांवर उष्णतेचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बागायतदार शेतकरी डाळिंब बागांवर पांढऱ्या रंगाचे कापडी आच्छादन टाकून फळांचे संरक्षण करण्यासाठी धडपड करत आहेत..क्रॉप कव्हरमुळे बागेतील तापमान नियंत्रित राहण्यास मदत होत असून, फळांची गुणवत्ता टिकून राहत आहे. विशेषतः उन्हामुळे फळांवर पडणारे डाग, फळगळ व उत्पादनातील घट टाळण्यासाठी हे आच्छादन उपयुक्त ठरत आहे. मात्र हे कव्हर बसविण्यासाठी हेक्टरी ८ लाख रुपये खर्च येतो, तर शासन हेक्टरी पन्नास टक्के म्हणजे ४ लाख रुपये अनुदान देते..मात्र हा खर्च शेतकऱ्यांना परवडत नसल्याने शेतकरी देशी जुगाड करून वैयक्तिक खर्च करून क्रॉप कव्हर टाकत आहेत. याला प्रतिहेक्टरी एक लाख तीस ते एक लाख चाळीस हजार रुपयांपर्यंत खर्च येत आहे. शासनाकडून क्रॉप कव्हरसाठी सोडत पद्धत न वापरता सरसकट अनुदान मिळावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना आवश्यक अनुदान उपलब्ध होत नसल्याने डाळिंब बागांचे नियोजन विस्कळित होत असून आर्थिक फटका बसत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे..शासकीय अनुदान रखडल्याने 'देशी जुगाड'शासनमान्य पद्धतीने क्रॉप कव्हर बसवण्यासाठी हेक्टरी ८ लाख रुपये खर्च येतो, ज्यावर ५० टक्के (४ लाख रुपये) अनुदान मिळते. मात्र, हे अनुदान मिळण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट असून सर्वच शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वतःचा मार्ग निवडला असून, प्रतिहेक्टरी १ लाख ३० हजार ते १ लाख ४० हजार रुपये खर्च करून 'देशी जुगाड'च्या माध्यमातून बागांना आच्छादन घातले आहे.."क्रॉप कव्हरमुळे डाळिंबाचे संरक्षण होते. मात्र शासनाचे अनुदान प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळत नसल्याने अनेकांचे नियोजन बिघडत असून नुकसान सहन करावे लागत आहे."-सचिन वाघ, डाळिंब उत्पादक, आडूळ"तीव्र उन्हापासून डाळिंब बागा वाचविण्यासाठी क्रॉप कव्हर टाकणे आवश्यक आहे. यासाठी कृषी विभागाची योजना असून महाडीबीटीमधून अर्ज केल्यावर ५० टक्के अनुदानावर या योजनेचा लाभ घेता येईल."-संदीप वराळे, मंडळ कृषी अधिकारी, आडूळ