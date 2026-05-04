Chhatrapati Sambhajinagar: आडूळमध्ये पाण्यासाठी टाहो; हंडाभर पाण्यासाठी महिलांसह चिमुकल्यांची रानोमाळ वणवण

आडूळ: कडक उन्हाळ्याच्या झळा आणि त्यातच आटलेले पाण्याचे स्रोत, यामुळे पैठण तालुक्यातील आडूळ बुद्रुक व परिसरात पाण्यासाठी अक्षरशः टाहो फोडण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. मराठवाड्याची जीवनवाहिनी असलेले जायकवाडी धरण याच तालुक्यात आहे. .मात्र आडूळकरांच्या नशिबी 'धरण उशाला अन् कोरड घशाला' अशीच विदारक स्थिती आली आहे. हंडाभर पाण्यासाठी महिला, वृद्ध आणि चिमुकल्यांना रखरखत्या उन्हात रानोमाळ भटकंती करावी लागत असून पाणीटंचाईने भीषण रूप धारण केले आहे.आडूळ तांडा, खडकी तांडा, जामवाडी तांडा व शिवगड तांडा या भागांत पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर झाला आहे. परिसरातील नद्या, ओढे, नाले आणि लघुतलाव हिवाळ्यातच कोरडेठाक पडले होते. आता विहिरींनीही तळ गाठल्याने जलसाठा शून्यावर आला आहे..तहान शमवण्यासाठी नागरिकांना ५ रुपये प्रति हंडा, तर ६० ते ७० रुपये प्रति ड्रम या दराने पाणी विकत घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे. ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत, त्यांची पाण्यासाठी पायपीट सुरू आहे. एकीकडे माणसांच्या घशाला कोरड पडली असताना, दुसरीकडे मुक्या जनावरांचे हाल पाहवत नाहीत..चारा व पाण्याअभावी गोठे ओस पडू लागले असून, शेतकऱ्यांवर पोटच्या लेकरासारखी वाढवलेली जनावरे विकण्याची वेळ आली आहे. 'माणसं कशीबशी तग धरतील; पण या मुक्या गुरांचे काय', असा काळीज पिळवटून टाकणारा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. या भयानक परिस्थितीतही प्रशासन केवळ 'आराखड्या'च्या कागदी घोड्यांवर स्वार असून, प्रत्यक्षात टँकर कधी सुरू होणार, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत..पहाटे पाचपासून पाण्यासाठी झुंबडआडूळ आणि खडकी तांड्यावरील महिलांची पहाट पाण्याच्या चिंतेनेच होते. पहाटे पाचपासूनच सार्वजनिक विहिरीवर महिलांची झुंबड उडते. थोडा जरी उशीर झाला, तर विहिरीतील गढूळ पाणीही संपून जाते. त्यामुळे पाण्यासाठी तासनतास रांगेत उभे राहण्याशिवाय महिलांसमोर कोणताही पर्याय उरलेला नाही."उन्हाची पर्वा न करता पहाटे उठल्यापासून केवळ पाण्यासाठी आमची भटकंती सुरू असते. डोक्यावर पाण्याचे हंडे, एका हातात बादली आणि काखेत तान्हे लेकरू घेऊन पाण्यासाठी आमची होरपळ सुरू आहे. आमची ही तहान प्रशासनाला कधी दिसणार?"- सविता राठोड, त्रस्त गृहिणी, आडूळ तांडा."आडूळ तांडा व खडकी तांडा येथील पाणीटंचाई निवारणासाठी लवकरच तालुका प्रशासनाकडे टँकर मागणीचा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल."- नारायण पडुळे, ग्रामविकास अधिकारी, आडूळ"वाढत्या तापमानामुळे पाण्याचे मोठ्या प्रमाणावर बाष्पीभवन झाले आहे. या संभाव्य टंचाईसंदर्भात तालुका प्रशासनाला अवगत केले असून, आडूळ ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या गावांसाठी आणि तांड्यांसाठी लवकरच टँकरचा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे."- बबन भावले, सरपंच, आडूळ.