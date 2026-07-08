Chhatrapati Sambhajinagar: आडूळचा आठवडे बाजार चिखलात; दुर्गंधी, साचलेले पाणी, सुविधांच्या अभावामुळे व्यापारी, ग्राहकांचे हाल

आडूळ: मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे आडूळ येथील आठवडे बाजार पूर्णपणे चिखलमय झाला आहे. मंगळवारी (ता. ७) भरलेल्या बाजारात तर नागरिकांना चालणेही कठीण झाले. महिलांसह ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागला. .पैठण तालुक्यातील सर्वांत मोठ्या आठवडे बाजारांपैकी एक म्हणून आडूळचा बाजार ओळखला जातो. बाजारात आडूळसह परिसरातील २० ते २५ गावांतील नागरिक खरेदीसाठी येतात. तसेच, जिल्ह्याच्या विविध भागांतून मोठ्या प्रमाणात व्यापारीही येथे येतात..लॉर्ड्सच्या बाल्कनीतील तो ऐतिहासिक क्षण पुन्हा जिवंत; सौरव गांगुलीच्या भूमिकेत राजकुमार रावचा दमदार लूक.मात्र, आवश्यक मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने दर आठवड्याला नागरिकांची गैरसोय होत आहे. पावसामुळे बाजारतळावर मोठ्या प्रमाणात चिखल झाला असून अनेक ठिकाणी पाणी साचले आहे. त्यामुळे खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांना चिखल तुडवतच खरेदी करावी लागली. दुकानांची मांडणी करताना व्यापाऱ्यांचेही प्रचंड हाल झाले..याशिवाय बाजारतळावरील कचरा आणि साचलेले पाणी यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. अशा अस्वच्छ वातावरणात नागरिकांना पालेभाज्या, फळे व इतर खाद्यपदार्थांची खरेदी करावी लागत असल्याने आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. .घरासमोरून अपहरण, २ हजार मृत्यूंचं गूढ अन्...; कोण होते 'सतलुज'चे खरे नायक जसवंत सिंह खालरा?.बाजारतळाची नियमित स्वच्छता, पाण्याचा निचरा आणि कायमस्वरूपी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे. बाजाराच्या हराशीतून ग्रामपंचायतीला दरवर्षी लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळते. मात्र, त्या तुलनेत बाजारतळावर रस्ता, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, पावसाच्या पाण्याचा निचरा आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. परिणामी दर आठवड्याला गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे.."पावसाळ्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लवकरच बाजारतळावर मुरूम टाकून परिसर व्यवस्थित करण्यात येईल."- नारायण पडुळे, ग्रामविकास अधिकारी, आडूळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.