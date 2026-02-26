AgriTech Innovation: धाराशिवच्या तरुणाने बनविले मधमाशी विष संकलन यंत्र! ‘मॅजिक’तर्फे आयोजित बाटिक स्पर्धेत प्रथम

छत्रपती संभाजीनगर : ‘मॅजिक’ आयोजित भारत अॅग्रिटेक इनोव्हेशन चॅलेंज (बाटिक)-२०२५ या सातव्या राष्ट्रीय मुक्त नवोपक्रम स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत मराठवाड्यातील दोन स्टार्टअप्सनी बाजी मारली. धाराशिवच्या ग्रीनमाइंड्स अॅग्रोहबच्या तेजस लिमकर यांचे मधमाशी विष संकलन यंत्र रेव्हेन्यू गटात प्रथम आले..तर प्री-रेव्हेन्यू गटात बीडच्या भाऊसाहेब शिंदे या नवउद्योजकाच्या ट्रॅक्टर-माउंटेड ज्वारी काढणी यंत्राला तिसरा पुरस्कार मिळाला. प्री-रेव्हेन्यू गटात पुणे येथील एव्हीएन ॲग्रोभारत या स्टार्टअपने प्रथम पारितोषिक पटकावले. त्यांनी मिल्कप्रो हे आयओटी व एआय आधारित स्वयंचलित दूध गुणवत्ता परीक्षण यंत्र सादर केले..Latest Maharashtra News Updates: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....बुधवारी (ता. २५) एमजीएम विद्यापीठातील आर्यभट्ट सभागृहात भारत अॅग्रिटेक इनोव्हेशन चॅलेंज (बाटिक)ची अंतिम फेरी झाली. स्पर्धेत देशभरातील २२५ संघांनी सहभाग घेतला होता. छाननी करून अंतिम फेरीसाठी निवडण्यात आलेल्या नवोपक्रमांचे बुधवारी सादरीकरण करण्यात आले..रेव्हेन्यू गटात ग्रीनमाइंड्स अॅग्रोहब प्रा.लि. धाराशिव विजेते ठरले. घोडे अॅण्ड जाधव अॅग्रिटेक इक्विपमेंट्स इंडस्ट्रीज प्रा.लि. अहिल्यानगर द्वितीय, तर स्मार्ट यू इनोव्हेशन प्रा.लि. नागपूर यांनी तृतीय स्थान मिळवले. प्री-रेव्हेन्यू गटात एव्हीएन अॅग्रोभारत प्रा.लि. पुणे विजेते झाले. अॅग्रिटेक फ्युजन-अहिल्यानगर द्वितीय, तर बीएसव्हीएस फार्मटेक-बीडने तृतीय पारितोषिक पटकावले. विविध राज्यांतून सहभागी १६ स्टार्टअप्सनी ॲग्री इनपुट्स, स्मार्ट उपकरणे, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली, शाश्वत शेती, सप्लाय चेन व डिजिटल प्लॅटफाॅर्म्स असे विविध क्षेत्रांतील उपाय सादर केले. अंतिम फेरीच्या परीक्षणासाठी आठ सदस्यीय मंडळ उपस्थित होते. निमंत्रक रोहित दशरथी यांनी स्पर्धेची सांख्यिकी माहिती मांडली..रितेश मिश्रा यांनी मॅजिकच्या उपक्रमांची माहिती सादर केली. सूत्रसंचालन झवेरिया फातिमा यांनी केले. अविष्कार पाटील, राघवेंद्र कुलकर्णी, मकरंद भालेराव, देविदास राठोड, शशिकांत तिवारी, मीरा चिंतामणी, विधी रुणवाल आदींनी व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळली. प्रमुख पाहुणे बिगहाटचे सहसंस्थापक व संचालक सचिन नंदवाना यांनी स्टार्टअप्सना मार्गदर्शन केले. ज्युरी सदस्य विनित पित्ती, प्रीती अग्रवाल यांची भाषणे झाली. मॅजिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंद कुलकर्णी, व्यवस्थापकीय संचालक प्रसाद कोकीळ, संचालक सुरेश तोडकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती..प्री-रेव्हेन्यू गट (तृतीय- ५० हजार रुपये)भाऊसाहेब शिंदे यांनी ट्रॅक्टर-माउंटेड ज्वारी काढणी यंत्र विकसित केले. यंत्रामुळे मजुरीवरील अवलंबित्व कमी होते. कमी वेळात ज्वारीची काढणी करता येते. ट्रॅक्टर-माउंटेड ज्वारी काढणी यंत्र ज्वारीची कापणी, मळणी आणि साफसफाई एकाच वेळी करते. हे यंत्र ट्रॅक्टरच्या पुढील व मागील दोन्ही भागांस जोडता येते. यंत्र ४५ मिनिटे ते एक तासात एक एकर ज्वारीचे खळे करते. आधुनिक यंत्रामुळे मजूर टंचाईवर मात करणे शक्य होणार असून, वेळेची व पैशांची बचत होईल. पावसामुळे ज्वारीचे पीक पडले तरी या यंत्राद्वारे कापणी व मळणी करता येते, असे भाऊसाहेब शिंदे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना नमूद केले..Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा .रेव्हेन्यू गट (प्रथम- दोन लाख रुपये) : तेजस लिमकर, धाराशिवग्रीनमाइंड्स अॅग्रोहब प्रा.लि.च्या वतीने तेजसने छोटे आणि परवडणारे मधमाशी विष संकलन यंत्र विकसित केले. याद्वारे भारतीय मधमाशी प्रजातींसाठी सुरक्षित व मधमाशांना हानी न पोहोचवता विष संकलन करून अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी उपलब्ध होते. मध तयार करणाऱ्या बॉक्समध्ये पॅनल सोडून अतिशय हलका वीजप्रवाह सोडला जातो. त्याकडे आकर्षित होऊन मधमाशा चिकटतात. या मधमाशांनी पॅनलला चावा घेतल्यानंतर त्यांचे विष धुळीच्या कणांसारखे चिटकते. उष्णतेमुळे त्याचे रूपांतर कणांमध्ये होते. ते प्लेटद्वारे घासून काढल्यावर पावडर तयार होते. हे विष विविध औषधे आणि कॉस्मेटिक तयार करण्यासाठी वापरले जाते. पायदुखी, गुडघेदुखी, स्कीन केअरच्या औषधींमध्ये या विषाचा वापर होतो, असे तेजस लिमकर यांनी सांगितले. सादरीकरणात हे यंत्र परीक्षकांच्या चाचणीत सरस ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.