Chh. Sambhajinagar: बोइंग ७३७ विमानाच्या शेपटीला हिमरूचा साज; एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्या ताफ्यातील विमानावर छत्रपती संभाजीनगरची ओळख

छत्रपती संभाजीनगर : पर्शियन नजाकत आणि भारतीय कलाकुसर असा अफलातून संयोग असलेले 'हिमरू' वस्त्र छत्रपती संभाजीनगरची ओळख आहे. आता या हिमरूच्या डिझाइनचा वापर बोइंग ७३७ विमानाच्या शेपटीवर करण्यात आला. एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्या ताफ्यातील विमानाच्या शेपटीवर हे डिझाइन साकारण्यात आले..एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्यावतीने त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यांच्या माध्यमातून ही माहिती देण्यात आली. त्या पोस्टमध्ये एअर इंडियाने हिमरूच्या वारशाचा गौरवपूर्ण उल्लेख करताना म्हटले, 'कला आणि वारसा ज्या छत्रपती संभाजीनगरात आहे, त्याच शहराने हिमरूच्या माध्यमांतून अनेक शतके वस्त्रकलेच्या इतिहासात आपले स्थान निर्माण केले..फुलांच्या वेली आणि जाळी पॅटर्न हे वैशिष्ट्य असलेली हिमरू वीणकला हे छत्रपती संभाजीनगरच्या हिमरू वीणकरांची कला आणि अनेक शतकांची सांस्कृतिक देणगी आहे. ही कला सर्वांनाच भूतकाळाशी जोडणारी असल्याने या अजोड कलेचा सन्मान म्हणून विमानाच्या शेपटीवर हिमरूचे डिझाइन वापरण्यात आले आहे.'.हिमरूचा इतिहासमोहम्मद तुघलकाने इसवी सन १३२६ मध्ये दिल्लीहून दौलताबाद म्हणजे देवगिरीला स्थलांतर केले. त्यात दिल्लीतील रहिवाशांनाही स्थलांतर करावे लागले. त्यात हस्तकौशल्याचे काम करणाऱ्या कुशल कारागिरांचाही समावेश होता. नंतर तुघलकाने निर्णय बदलला. राजधानी पुन्हा दिल्लीला हलवली. या घडामोडीत काही कारागीर दौलताबादलाच राहिले. औरंगजेब इथे आल्यावर हे कारागीर दौलताबादहून छत्रपती संभाजीनगरला आले. याही काळात शहर हस्तकलेचे प्रमुख केंद्र झाले. पर्शियन नजाकत आणि भारतीय कलाकुसर असा अजोड संगम असलेले हिमरू वस्त्र हे राजेशाही वस्त्र म्हणून ओळखले जायचे ते आता अवघ्या जगाचे झाले आहे..Premium| India Defense Technology: अमेरिकेतील टेक कंपन्या लष्करासोबत काम का करत आहेत, भारताची भूमिका काय?.एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्या विमानावरील हिमरूची डिझाइन ही अजिंठा लेणी क्रमांक २ मधील मंडला आर्ट आहे. माझे वडील इश्तियाक अहमद कुरेशी यांनी ही डिझाइन हिमरू शालीवर उतरवली होती. त्या काळात पाहुण्यांना देण्यासाठी ही भेट बनवण्यात आली होती. मी आजही वेगवेगळ्या प्रदर्शनात आणि एमटीडीसीला ही डिझाइन दिली होती.- फैजल कुरेशी, संचालक, हिमरू फॅब्रिक.