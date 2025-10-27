Air Pollution: हवाप्रदूषणाचा आता थेट मनावरही हल्ला- जयराम रमेश

‘‘हवाप्रदूषणामुळे श्वसन विकार होतात. मात्र या प्रदूषणाचा आता थेट शरीर आणि मनावरही परिणाम होऊ लागला आहे,’’ असा आरोप काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी रविवारी समाज माध्यमातून केला. वाढते वायू प्रदूषण ही गंभीर राष्ट्रीय संकट बनत चालले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमात (एनसीएपी) व्यापक बदल केले जावेत तसेच २००९ च्या हवा गुणवत्ता मानकांमध्ये सुधारणा केली जावी, अशी मागणी रमेश यांनी केली आहे..‘‘हवा प्रदूषण ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे. आरोग्य सेवा आणि भविष्यातील कार्यशक्तीचा विचार करता देशाच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. हवा प्रदूषणामुळे मृत्यू पावलेल्या प्रत्येकी १० लोकांपैकी ९ जणांना हृदयरोग, फुफ्फूसाचा कर्करोग, गैर संक्रमक आजार, मधुमेह आणि स्मृतिभ्रंश हे विकार होते. .Multani Mati In winter: हिवाळ्यात त्वचेवर मुलतानी माती लावावी का? वाचा सविस्तर.देशात एक लाख लोकांमध्ये जवळपास १८६ लोक हवा प्रदूषणामुळे मरण पावत आहेत. जास्त उत्पन्न श्रेणीच्या देशांच्या तुलनेत भारतात हे प्रमाण दहापटीने जास्त आहे. देशात सीओपीडीमुळे (क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिजिज) होणाऱ्या मृत्यूंपैकी सुमारे ७० टक्के मृत्यू हे फुफ्फूसाच्या कर्करोगामुळे होतात. ३३ टक्के मृत्यू हृदयरोगामुळे, २५ टक्के मृत्यू मधुमेहामुळे तर २० टक्के मृत्यू हे हवा प्रदूषणामुळे होतात, असे रमेश यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.