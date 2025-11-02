छत्रपती संभाजीनगर

Ajanta Caves: अजिंठा लेणीतील भित्तिचित्रे पुन्हा चर्चेत; देशाच्या सागरी वारशाचा मोदींच्या भाषणात गौरवशाली उल्लेख

Ancient Shipbuilding: अजिंठा लेणीतील भित्तिचित्रांमधून भारताच्या सागरी परंपरेचा पुरावा; मोदींनी 'इंडिया मेरीटाइम वीक'मध्ये केली ऐतिहासिक दृष्टीकोनाची उजळणी.
Ajanta Caves

Ajanta Caves

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

फर्दापूर : मुंबईच्या गोरेगाव येथील नेस्को एक्झिबिशन सेंटरमध्ये २९ ऑक्टोबरला ‘इंडिया मेरीटाइम वीक’मधील मेरीटाइम लीडर्स परिषद झाली. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या प्राचीन सागरी परंपरेचा उल्लेख करताना अजिंठा लेणीतील भित्तिचित्रांमध्ये दर्शविलेल्या जहाज बांधणीचा उल्लेख केला. यामुळे लेणीतील भित्तिचित्रांमधील महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

