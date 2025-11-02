Ajanta Caves: अजिंठा लेणीतील भित्तिचित्रे पुन्हा चर्चेत; देशाच्या सागरी वारशाचा मोदींच्या भाषणात गौरवशाली उल्लेख

फर्दापूर : मुंबईच्या गोरेगाव येथील नेस्को एक्झिबिशन सेंटरमध्ये २९ ऑक्टोबरला ‘इंडिया मेरीटाइम वीक’मधील मेरीटाइम लीडर्स परिषद झाली. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या प्राचीन सागरी परंपरेचा उल्लेख करताना अजिंठा लेणीतील भित्तिचित्रांमध्ये दर्शविलेल्या जहाज बांधणीचा उल्लेख केला. यामुळे लेणीतील भित्तिचित्रांमधील महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाषणात म्हणाले, की अजिंठा लेणी केवळ धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाचेच नव्हे, तर भारताच्या सागरी इतिहासाचेही अमूल्य उदाहरण आहे. लेणीतील भित्तिचित्रांमधील जहाजे आणि शिड्यांच्या बोटी आपल्या पूर्वजांच्या नौकानिर्मिती कौशल्याची साक्ष देतात..हजारो वर्षांपूर्वी या भूमीत जहाजबांधणीची कला किती प्रगत होती, हे अजिंठा लेणी आपल्याला सांगते. यावेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, केंद्रीय राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर, तसेच कीर्तिवर्धन सिंह यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..लेणीतील भित्तिचित्रांचे महत्त्वजगप्रसिद्ध अजिंठा लेणी एकमेव रॉक कट आर्किटेक्चर असून त्यातील भित्तिचित्रे जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध आहेत. या चित्रांमधून बुद्धकालीन समाज, त्यांची जीवनशैली, संस्कृती आणि तांत्रिक प्रगती यांचे दर्शन घडते..विशेष म्हणजे अनेक जातक कथा या भित्तिचित्रांत रेखाटल्या आहेत. या जातक कथांमध्ये काही ठिकाणी समुद्रप्रवास, होड्या आणि जहाजांचे चित्रण आढळते. त्यामुळे भारताचा सागरी इतिहास केवळ ग्रंथांतच नाही, तर कलामाध्यमातूनही स्पष्टपणे दिसून येतो..Chh. Sambhajinager Crime: भाजी विक्रेत्यावर सपासप वार; तोंडाला रुमाल बांधून फिल्मी स्टाइल हल्ला करीत घेतला जीव.सर्वांत प्राचीन नौकानिर्मितीचे उदाहरणलेणी क्रमांक २ मध्ये ‘पूर्णावदान जातक’ या चित्रात शिड्यांची बोट रेखाटली असून, ती भारतातील सर्वांत प्राचीन नौकानिर्मितीचे उदाहरण मानली जाते. तज्ज्ञांच्या मते, मोदींनी आपल्या भाषणात उल्लेख केलेली बोट हीच असावी. या प्राचीन कलाकृतींच्या प्रेरणेने भारतीय नौदलाने २१ मे रोजी नेव्ही बेस कॅम्प कारवार येथे, अजिंठा लेणीतील लेणी क्रमांक २ मधील होडीचे पुरातन पद्धतीने पुनर्निर्माण केले. दरम्यान, लेणी क्रमांक १ मध्ये ‘महाजनक जातक कथा’ असून राजा महाजनक समुद्रात प्रवास करत असल्याचे दृश्य आहे. तर लेणी क्रमांक १७ च्या ‘सिंहमाला अवधन जातक’मध्ये देखील समुद्री प्रवास आणि बोटींचे सुंदर चित्रण केले आहे.. अजिंठा लेणी केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर कला, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी या सर्व क्षेत्रांतील उत्कृष्टतेचे प्रतीक आहे. लेण्यांच्या भिंतीवर रेखाटलेल्या चित्रांतून प्राचीन भारतीय कारागिरांचे ज्ञान, त्यांचे सर्जनशील विचार आणि निसर्गाशी असलेली समरसता प्रकट होते.- मनोज पवार, भारतीय पुरातत्त्व संवर्धन सहायक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.