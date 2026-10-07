Ajanta Ellora Tourism: वेरूळ-अजिंठा लेणी परिसरातील विक्रेत्यांना देणारओळखपत्र; विनापरवानगी करता येणार नाही विक्री

छत्रपती संभाजीनगर, : वेरूळ-अजिंठा येथे पर्यटकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी, तसेच शिस्त लावण्यासाठी आता प्रत्येक विक्रेत्याला पोलिसांकडे नोंदणी करणे आवश्यक असून त्यांना एमटीडीसीच्या (महाराष्ट्र विकास महामंडळ) ओळखपत्राशिवाय विक्री करता येणार नसल्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला..अजिंठा-वेरूळ लेणी पर्यटन विकासासाठी मंगळवारी (ता. सहा) विशेष आढावा बैठक स्मार्ट सिटी कार्यालयात विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश गटणे, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी.एम. पर्यटन विभागाचे उपसंचालक विजय जाधव, हॉटेल असोसिएशनचे हरप्रीतसिंग, टूर ऑपरेटर संघटनेचे अध्यक्ष जसवंतसिंग राजपूत, कार रेंटल असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहम्मद इलियास, पुरातत्व विभागाचे मनोज पवार, अजिंठा शॉप किपर असोसिएशनचे अध्यक्ष पपेंद्रपालसिंग खनुजा, गाइड असोसिएशनचे तजेंदरसिंग गुलाटी, सुभाष जाधव आदी उपस्थित होते..पर्यटकांना विविध सेवांचे सिंगल विंडो व सिंगल तिकीट दिले जाणार आहे. तूर्तास पुरातत्त्वचे तिकीट मात्र वेगळे घ्यावे लागेल. सुरक्षेसाठी कायमस्वरूपी पोलिस चौकी आणि सातत्याने गस्त घालण्याची मागणी टूर ऑपरेटरकडून करण्यात आली. त्यानुसार पोलिस तसेच महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाचे सुरक्षा रक्षक यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. दरम्यान, हा महोत्सव घेण्यासाठी दुष्काळाच्या धर्तीवर कुणी समोर येत असल्यास त्यांच्याकडून कार्यक्रम घेऊन येणाऱ्या फंडातून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा विषय यावेळी चर्चिला गेला..कमांड सेंटर उभारा या भागात सुरक्षेसाठी सीसीटीव्हीचे जाळे भक्कम केले जाईल. माकडांचा त्रास टाळण्यासाठी त्याभोवती जाळ्या लावल्या जातील. तसेच येथे कमांड सेंटर उभारण्याची मागणी करण्यात आली. व्हिजिटर सेंटर पुन्हा सुरू करणे, दोन्ही ठिकाणच्या लेणींच्या प्रतिकृती बघायची इच्छा असलेल्या परदेशी किंवा स्थानिक पर्यटकांकडून जास्तीचे तिकीट आकारावे, अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली. .शनिवार, रविवारी घाटातून जड वाहतूक वळविणारअजिंठ्याकडे जाताना घाटात होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी गर्दीच्या काळात म्हणजे शनिवार आणि रविवार या काळात जड वाहनांची वाहतूक बंद ठेवण्यावर अधिकाऱ्यांमधे एकमत झाले. गर्दीच्या काळात वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिस कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाणार आहे. तसेच दिवाळी आणि नाताळ सुटीत गर्दी टाळण्यासाठी नियोजन करून उपाययोजना करण्यावर एकमत झाले. . दहा दिवसांत अजिंठ्यासाठी १० ई बस. कालांतराने एसटी बसचा वापर बंद होईल. अजिंठा येथील बस स्टँड एसटीकडे देणार. आग्या मोहळाचा त्रास कमी करण्यासाठी प्रयत्न. गावकऱ्यांना मध काढण्यास परवानगीचे आदेश..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.