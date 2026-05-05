Chhatrapati Sambhajinagar: अजिंठा घाटात दहा तास वाहतूक कोंडी;कंटेनर नादुरुस्तीचे कारण ; विद्यार्थ्यांसह पर्यटकांचे प्रचंड हाल

फर्दापूर: छत्रपती संभाजीनगर-जळगाव राष्ट्रीय महामार्गावरील अजिंठा घाटात रविवारी (ता. तीन) दुपारी दोनपासून भीषण वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. तब्बल बारा तासांच्या खोळंब्यानंतर सोमवारी मध्यरात्री पोलिस प्रशासनाच्या प्रयत्नांनी वाहतूक संथगतीने सुरू झाली. या कोंडीमुळे शालेय विद्यार्थी, महिला आणि विदेशी पर्यटकांना रात्रभर घाटातच ताटकळत राहावे लागले..मिळालेल्या माहितीनुसार, घाटात संभाजीनगरकडे जाणारा एक कंटेनर (क्र. एमएच २१ बीएच ९५२७) नादुरुस्त झाला होता. कंटेनर रस्त्याच्या एका बाजूला असूनही वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यास पोलिस प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे..शिस्त नसल्याने अनेक वाहनधारकांनी नियमांचे उल्लंघन करत मिळेल त्या जागेतून वाहने काढल्याने कोंडीत भर पडली. सध्या शालेय परीक्षा आणि लग्नसराईचे दिवस असल्याने प्रवासी आणि वऱ्हाडींचे मोठ्या प्रमाणावर हाल झाले. अजिंठा लेणी पाहण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांनाही याचा मोठा फटका बसला..घाटात नियमित फिरत्या पथकाची नेमणूक करण्याची मागणी प्रवासीवर्गातून होत आहे. पोलिसांचा वचक नसल्याने वाहनधारक मनमानी करतात. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करून घाटात बंदोबस्त तैनात करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे..पर्यायी मार्ग ठरतायत धोकादायकअजिंठा घाटातील कोंडीमुळे अनेक वाहने सोयगाव येथील हळदा घाटातून मार्ग काढत आहेत. मात्र, येथील रस्ता कच्चा, खडीकरण झालेला आणि अरुंद वळणांचा असल्याने वाहन चालवताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. धुळीमुळे दुचाकी घसरून अपघात होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच तोंडापूर-गोद्री घाटातील रस्ताही अरुंद असल्याने मोठ्या वाहनांना वळण घेताना त्रास होत असून, हा मार्गही प्रवाशांसाठी जीवघेणा ठरत आहे.