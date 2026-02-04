Akola News : ‘बाफणा’ सावकारांच्या घर-दुकानांवर एकाचवेळी छापे, बेकायदेशीर सावकारीप्रकरणी तिघांविरोधात गुन्हा; मोठ्या प्रमाणात दस्तऐवज जप्त

छत्रपती संभाजीनगर

Akola illegal moneylending crackdown Bafna documents seized : अकोलात बेकायदेशीर सावकारीविरोधात सहकार विभागाची धडक कारवाई; ‘बाफणा’ नावाच्या तीन सावकारांविरोधात घर व दुकानांवर छापे, महत्त्वाचे दस्तऐवज जप्त, गुन्हा नोंद, तपास सुरू, शहरात सावकारी व्यवसायिकांमध्ये खळबळ.
अकोला : अकोला शहरात बेकायदेशीर सावकारीविरोधात सहकार विभागाने मोठी आणि धडक कारवाई करत ‘बाफणा’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या तीन सावकारांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईत सावकारांच्या घर व दुकानांवर एकाच वेळी छापे टाकून मोठ्या प्रमाणात महत्त्वाचे दस्तऐवज जप्त करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे शहरातील बेकायदेशीर सावकारी व्यवसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

