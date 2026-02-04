Akola News : ‘बाफणा’ सावकारांच्या घर-दुकानांवर एकाचवेळी छापे, बेकायदेशीर सावकारीप्रकरणी तिघांविरोधात गुन्हा; मोठ्या प्रमाणात दस्तऐवज जप्त

अकोला : अकोला शहरात बेकायदेशीर सावकारीविरोधात सहकार विभागाने मोठी आणि धडक कारवाई करत ‘बाफणा’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या तीन सावकारांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईत सावकारांच्या घर व दुकानांवर एकाच वेळी छापे टाकून मोठ्या प्रमाणात महत्त्वाचे दस्तऐवज जप्त करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे शहरातील बेकायदेशीर सावकारी व्यवसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे..उपनिबंधक दीपक वामनराव शिरसाट, अकोला यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. संबंधित सावकार बेकायदेशीररित्या कर्जवाटप करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सहकार विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तपास सुरू केला होता. उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अकोला यांच्या आदेशानुसार संबंधितांविरोधात छायाप्रतीसह दस्तऐवज जोडून एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम, २०१४ चे कलम १६ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली.प्राप्त तक्रारीनुसार दिलीप सुवालाल बाफणा (रा. विवेकानंद आश्रमाजवळ, सुधीर कॉलनी, अकोला) व चेतन सुभाष बाफणा (रा. सिद्ध निवास, भारत विद्यालयाजवळ, अकोला) यांच्याविरुद्ध चौकशीसाठी विशेष पथक गठीत करण्यात आले होते. .Akola Crime: सखोल तपासानंतर एसीबीकडून रायटरला अटक; पोलिसांचे धाबे दणाणले, आकाेल्यातील लाचप्रकरणी धक्कादायक बाब समोर...या पथकाने सखोल तपास करून २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी अकोला शहरातील तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच वेळी धाडसत्र राबवले. या कारवाईत दिलीप सुवालाल बाफणा यांचे राहते घर (विवेकानंद आश्रमाजवळ, सुधीर कॉलनी, अकोला), बाफणा ट्रेडिंग कंपनी, दुकान क्रमांक ०५, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अकोला तसेच चेतन सुभाषचंद्र जैन (बाफणा) यांचे निवासस्थान (सिद्ध निवास, भारत विद्यालयाजवळ, अकोला) येथे झाडाझडती घेण्यात आली. झाडाझडतीदरम्यान पंचनाम्यानुसार कर्जवाटपाच्या नोंदी, व्यवहारांची कागदपत्रे, कर्जदारांची यादी तसेच इतर महत्त्वाचे दस्तऐवज जप्त करण्यात आले आहेत. या कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदेशीर सावकारी व्यवहार झाल्याचा संशय अधिक बळावला असून जप्त दस्तऐवजांची सखोल तपासणी सध्या सुरू आहे. या प्रकरणात संबंधित तिन्ही सावकारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सहकार विभाग व संबंधित यंत्रणांकडून केला जात आहे. बेकायदेशीर सावकारीविरोधात कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.\r.यांनी दिली होती तक्रार नंदकिशोर शिवराम कापकर रा. आलेगाव पातूर तर्फे सुशीलाबाई तोताराम कापकर (उपसभापती पं.स.अकोला) यांनी याप्रकरणातील सावकारांविरुद्ध लेखी तक्रार सहकार विभागाकडे केली होती. त्यानुसार याप्रकरणात कारवाई करण्यात आली आहे. अवैध सावकारीबाबत प्राप्त तक्रारीनुसार आम्ही छापा टाकला होता. तीन पथकामार्फत घर व कार्यालयाची तपासणी करण्यात आली. कागदपत्रे ताब्यात घेतले. त्यानंतर आता पोलिसात तक्रार दिली आहे. पुढील कार्यवाही सुरु आहे. - अनिल मनवर, कार्यालयीन अधीक्षक, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, सहकारी संस्था, अकोला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.