छत्रपती संभाजीनगर - ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्या ‘जीआर’च्या आधारावर मराठा सरसकट ओबीसी आरक्षणात जाणार नसल्याचे म्हटले आहे. असे असले तरी हैदराबाद गॅझेटच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील मराठे सरसकट ओबीसी आरक्षणात जाणार आहेत, यात कोणताही संभ्रम नाही..तसेच, ‘जीआर’मध्ये दुरुस्ती सुचविल्यास ती करून मिळणार असल्याचे आश्वासनही राज्य सरकारने दिलेले आहे,’ अशी माहिती मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी आज माध्यमांशी बोलताना दिली..जरांगे म्हणाले, ‘आरक्षणाची प्रक्रिया कशी असेल, समाजबांधवांना प्रमाणपत्रे कधीपासून मिळणार, याबाबत सरकारसोबत चर्चा झाली आहे. या ‘जीआर’मुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागेल, असे नेते भुजबळ यांना वाटते; परंतु तसे काही होणार नाही. त्यांनी अनेक काळ सत्ता, मंत्रिपद भोगले आहे. ते विरोध करत आहेत याचा अर्थ याची अंमलबजावणी होणारच, हे बांधवांनी विचारात घ्यावे..मराठा समाज एकजुटीने, शांततेच्या मार्गाने मुंबईला गेला आणि विजय घेऊनच परतला. महत्त्वाचे म्हणजे, काही मराठा नेते आपल्याला ‘काउंटर’ करतात, विरोध करतात, त्यामागचे कारण कळत नाही. परंतु, मराठा समाजाने हक्क मिळविला आहे.’ खासदार कल्याण काळे, पैठणचे आमदार विलास भुमरे यांनी जरांगे यांची भेट घेत विचारपूस केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.