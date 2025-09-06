छत्रपती संभाजीनगर

Manoj Jarange Patil : मराठवाड्यातील मराठे सरसकट कुणबी होणार; सुधारित ‘जीआर’ काढण्याचेही सरकारचे आश्‍वासन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्या ‘जीआर’च्या आधारावर मराठा सरसकट ओबीसी आरक्षणात जाणार नसल्याचे म्हटले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर - ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्या ‘जीआर’च्या आधारावर मराठा सरसकट ओबीसी आरक्षणात जाणार नसल्याचे म्हटले आहे. असे असले तरी हैदराबाद गॅझेटच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील मराठे सरसकट ओबीसी आरक्षणात जाणार आहेत, यात कोणताही संभ्रम नाही.

