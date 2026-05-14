Chhatrapati Sambhajinagar: अंबाडी प्रकल्पात १६ टक्के पाणीसाठा; पुरवठा सुधारण्यासाठी कन्नड पालिकेतर्फे चेंबरची युद्धपातळीवर स्वच्छता

अंधानेर: कन्नड शहराची तहान भागविणाऱ्या अंबाडी मध्यम प्रकल्पात आता केवळ १६ टक्के उपयुक्त जलसाठा शिल्लक आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे बाष्पीभवन वेगाने होत असून, शहराचा पाणीप्रश्न गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी नगर परिषद प्रशासनाने अंबाडी येथील चेंबरची युद्धपातळीवर स्वच्छता मोहीम राबवून अडथळे दूर केले आहेत..शहरातील ५५ हजार लोकसंख्येला सध्या सहाव्या ते सातव्या दिवशी पाणीपुरवठा केला जातो. अंबाडी प्रकल्पातून शहरापर्यंत पाणी आणणाऱ्या चेंबरमध्ये दगड, शेवाळ आणि प्लॅस्टिक कचरा साचल्याने पाणीपुरवठ्याचा वेग मंदावला होता..Chhatrapati Sambhajinagar: पिढ्या बदलल्या, पण डोक्यावरचा हंडा उतरेना; पाण्यासाठी जमालवाडीवासीयांची वणवण कायम; ‘जल जीवन मिशन’चा बोजवारा.नगराध्यक्ष फरीन बेगम अब्दुल जावेद आणि मुख्याधिकारी रवींद्र लांडे यांनी स्वतः या कामाचा आढावा घेतला. कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने गाळ आणि कचरा काढल्याने आता अधिक दाबाने पाणी जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पोचत आहे..अनधिकृत नळांचा शोधशहरात ११,४९० मालमत्ताधारक असून केवळ ६,४५३ नळ जोडण्या अधिकृत आहेत. ही तफावत दूर करण्यासाठी अनधिकृत नळ जोडण्या शोधण्याची मोहीम प्रशासनाने हाती घेतली आहे. दरम्यान, पाणीपट्टीची १ कोटी ८ लाख रुपये थकबाकी असून त्यापैकी ७६ टक्के वसुली करण्यात आल्याची माहिती कर वसुली अधिकारी भाग्यश्री बेडगे यांनी दिली..Premium|Bank Nominee: नॉमिनी म्हणजे मालक नव्हे.!; वारस आणि नॉमिनी यामध्ये नेमकी आपण कशी गल्लत करतो आणि कायदा काय सांगतो?.ग्रॅव्हिटीने होतो पाणीपुरवठाअंबाडी प्रकल्प उंचावर असल्याने तिथून गुरुत्वाकर्षण शक्तीने (ग्रॅव्हिटी) पाणी शहरात येते. जलशुद्धीकरण केंद्रात तुरटी, ब्लिचिंग पावडर आणि क्लोरीनद्वारे प्रक्रिया करून पाणी टाक्यांमध्ये साठवले जाते. चेंबर स्वच्छतेच्या मोहिमेत अभियंता राहुल करडे, निरीक्षक रमेश थोरात यांच्यासह कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या पथकाने सहभाग नोंदवला. पाणीसाठा कमी असल्याने नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा, असे आवाहन मुख्याधिकाऱ्यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.