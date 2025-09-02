Ambajogai Accident : अंबाजोगाईत बस अपघातात महिलेचा मृत्यू, नातेवाईकांचा चालकावर आरोप

अंबाजोगाई : शहरातील पाण्याच्या टाकीजवळ बसमधून उतरताना स्वारातीमधील कर्मचारी महिलेचा बसच्या चाकाखाली आल्याने मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता.२) सकाळी घडली. दरम्यान या घटनेत बस चालकाचा हलगर्जीपणा असल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. .विजयमाला नानाभाऊ सरवदे (वय ५५) असे या अपघातात मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. घटनेची माहिती अशी, की सदरील महिला केज येथील मूळ रहिवासी आहेत. त्या अंबाजोगाईच्या स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून कार्यरत होत्या. त्यामुळे केज ते अंबाजोगाई असे त्या ये,जा करत होत्या..मंगळवारी सकाळी त्या केज येथून धारूर आगाराच्या धारूर - परळी (क्र. एमएच १५ एमएच २३४७) या बसमध्ये बसल्या. अंबाजोगाईत आल्यानंतर पहिल्या स्टॉपवर (पाण्याची टाकी) येथे बसमधून उतरत असताना त्यांच्या साडीचा पदर अडकून खाली पडल्या, परंतू चालकाने बस हलवली होती. ती पुढे जात असताना त्या बसच्या चाकाखाली आल्या, गंभीर जखमी विजयमाला सरवदे यांना स्वारातीमध्ये दाखल केले. परंतू डाॅक्टरांनी त्यांचा मृत्यू झाल्याचे जाहीर केले.दरम्यान या अपघातास चालक जबाबदार असून, त्याच्या हालगर्जीपणामुळे हा मृत्यू झाल्याचा आरोप या महिलेचे नातेवाईक माणिक कांबळे यांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.