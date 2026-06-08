Chhatrapati Sambhajinagar: अंभई परिसरात भीषण पाणीटंचाई; केळगाव तलाव कोरडा ;पाच गावांतील नळयोजना ठप्प

अंभई: गावासह परिसरातील पाच गावांना गेल्या पंधरा दिवसांपासून तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांवर पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. अंभई गावाला केळगाव येथील लघु-मध्यम प्रकल्पातून पाणीपुरवठा केला जातो; मात्र या तलावातील पाणी पूर्णपणे आटल्याने गावाची पाणीपुरवठा योजना पूर्णपणे बंद पडली आहे..तलावात सध्या सात ते आठ फूट गाळ साचला असून, त्यामुळे पाणी साठवण क्षमता कमालीची घटली आहे. पावसाळ्यात हा तलाव १०० टक्के भरला होता; परंतु पाटबंधारे विभाग, संबंधित ग्रामपंचायत आणि लोकप्रतिनिधींनी वेळेवर लक्ष न दिल्यामुळे आज ही गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे..अवैध उपशामुळे पाणी संपलेसरकारी नियमानुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी तलावात ३३ टक्के पाणी राखीव ठेवणे बंधनकारक होते. मात्र, या नियमाला हरताळ फासत शेतीसाठी आणि विद्युतपंपांद्वारे रात्रंदिवस अवैध पाणी उपसा करण्यात आला. त्यामुळे तलावात गाळयुक्त केवळ ०.२ टक्केच पाणी शिल्लक राहिले आहे. या तलावावर अवलंबून असलेल्या अंभईसह जांभई, केळगाव, पिंपळगाव (घाट), शेकपूर या गावांतील नळयोजना बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे विकतचे पाणी घेण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे..Israel Airstrike Iran : जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सल्ला धुडकावून इस्रायलचा इराणवर मोठा हल्ला ."अंभई गावासाठी प्रशासनाकडे टँकरचा प्रस्ताव पाठवलेला असून तो मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या एक-दोन दिवसांत लोकसंख्येनुसार गावात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू होईल."- बी.एस. मुकाडे,ग्रामपंचायत अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.