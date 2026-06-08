छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: अंभई परिसरात भीषण पाणीटंचाई; केळगाव तलाव कोरडा ;पाच गावांतील नळयोजना ठप्प

Severe Water Crisis Hits Ambhai Region: अंभई परिसरात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली असून केळगाव तलाव कोरडा पडल्याने नळयोजना ठप्प झाल्या आहेत. पाणीटंचाई, केळगाव तलाव, अंभई गावातील गंभीर परिस्थिती.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अंभई: गावासह परिसरातील पाच गावांना गेल्या पंधरा दिवसांपासून तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांवर पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. अंभई गावाला केळगाव येथील लघु-मध्यम प्रकल्पातून पाणीपुरवठा केला जातो; मात्र या तलावातील पाणी पूर्णपणे आटल्याने गावाची पाणीपुरवठा योजना पूर्णपणे बंद पडली आहे.

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