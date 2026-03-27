Chhatrapati Sambhajinagar: इंधनासाठी पंपांवर रुग्णवाहिकाही रांगेत; अत्यावश्यक सेवादाते चिंतेत, प्रशासनाकडून हव्यात उपाययोजना

छत्रपती संभाजीनगर: अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या रुग्णवाहिकांनाही इंधनासाठी रांगेत लागावे लागल्याने चालकांनी नाराजी व्यक्त केली. शिवाय अत्यावश्यक सेवा कशी द्यावी, असा सवाल उपस्थित केला. दरम्यान, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णवाहिका आणि जनरेटरसाठी आवश्यक इंधनाचा साठा उपलब्ध असल्याने कोणताही अडचण नसल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने सांगितले.अनेक पेट्रोल पंपांवर गुरुवारी (ता. २६) रुग्णवाहिका चालकांना इतर वाहनांप्रमाणेच रांगेत उभे राहावे लागल्याचे चित्र होते. दरम्यान, चालकांनी पेट्रोपपंप चालकांशी संवाद साधला. मात्र, उपयोग झाला नाही. .त्यामुळे आपत्कालीन सेवेत असतानाही प्राधान्य न मिळाल्याने रुग्णांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती चालकांनी व्यक्त केली. रुग्णवाहिका चालकांनी प्रशासनाकडे मागणी केली, की 'रुग्णवाहिकांना राखीव कोटा द्यावा; तसेच थेट इंधन मिळेल अशी सुविधा द्यावी.'."घाटीतील रुग्णवाहिकांना, वाहनांना तसेच रक्तपेढीच्या वाहनांना डिझेलची व्यवस्था करण्यात आली. रुग्णालयातील जनरेटरमध्येही इंधन भरून ठेवले. अत्यावश्यक बाब म्हणून अतिरिक्त व्यवस्थासुद्धा केली आहे. नऊशे लोकांच्या स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या गॅससाठी प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार केला. तो पुरवठा सुरळीत आहे. त्यामुळे सध्या रुग्णसेवा सुरळीत आहे."-डॉ. शिवाजी सुक्रे, अधिष्ठाता, .प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वाहनांना आणि १०२ रुग्णवाहिकांना कोणतीही अडचण आलेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात अत्यावश्यक सेवेत शासकीय वाहने रुग्णवाहिका आहेत. त्यामुळे काही अडचण आलेली नाही.- डॉ. अभय धानोरकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी."१०८ रुग्णवाहिकांसह जिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयाच्या रुग्णवाहिकांना इंधनाची कुठलीही अडचण आज आलेली नाही. जिल्हा रुग्णालयाच्या जनरेटरच्या इंधनाची व्यवस्था आहे."-डॉ. कमलाकर मुदखेडकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, चिकलठाणा"खासगी रुग्णवाहिकांना हर्सूल टी पाइंट, सेंट्रल नाका येथील पंपांवर रांगेत उभे राहावे लागले. रुग्ण, मृतदेह घेऊन जात असताना पेट्रोल डिझेल लागल्यास काय करावे? "-फिरोज पटेल, रुग्णवाहिका चालक."रुग्णवाहिका खासगी असो की सरकारी; त्यांना तत्काळ पेट्रोल मिळणे आवश्यक आहे. गुरुवारी पंपावर गर्दीमुळे जायलाच जागा नव्हती. राखीव कोट्यात खासगी रुग्णवाहिकांचाही समावेश असावा."-रियाज पटेल, सेवा रुग्णवाहिका ग्रुप."घाटीत खासगी रुग्णवाहिकांना इंधनाची काही अडचण आलेली नाही. मात्र, रुग्णवाहिका अत्यावश्यक सेवा असल्याने इंधनासाठी प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. "-किरण रावल, रुग्णवाहिका चालक.