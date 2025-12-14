छत्रपती संभाजीनगर

Amritsar Nanded Express Delay: ‘सचखंड’ला तब्बल आठ तास; तर दिल्लीच्या विमानाला दोन तास उशीर

Delhi Flight Delay: अमृतसर-नांदेड सचखंड एक्स्प्रेसला शनिवारी (ता. १३) तास उशीर झाला, तर दिल्लीहून येणारे विमानही दोन तास उशिराने आल्याने प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : अमृतसर-नांदेड सचखंड एक्स्प्रेसला शनिवारी (ता. १३) तास उशीर झाला, तर दिल्लीहून येणारे विमानही दोन तास उशिराने आल्याने प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला.

