Amritsar Nanded Express Delay: ‘सचखंड’ला तब्बल आठ तास; तर दिल्लीच्या विमानाला दोन तास उशीर

छत्रपती संभाजीनगर : अमृतसर-नांदेड सचखंड एक्स्प्रेसला शनिवारी (ता. १३) तास उशीर झाला, तर दिल्लीहून येणारे विमानही दोन तास उशिराने आल्याने प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. .मोठ्या प्रमाणात धुके पडत असल्याने अमृतसर-नांदेड सचखंड एक्स्प्रेसच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला. दिल्लीचे तापमान घसरल्याने ही रेल्वे रोज उशिराने धावत आहे. शनिवारी सचखंड एक्स्प्रेस तब्बल दहा तास उशिराने धावली. .रोज सकाळी ९.४० ला येणारी रेल्वे ०५.५८ ला स्थानकावर आली. त्यानंतर ०६.२८ ला पुढील प्रवासासाठी नांदेडकडे रवाना झाली. ही रेल्वे शुक्रवारी (ता. १२) सकाळी ५.३० ऐवजी निघतानाच तीन तासाने म्हणजे ०८.०५ ला उशिराने अमृतसर येथून निघाली होती. .Latest Marathi News Update : राज्यासह देशात आज दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.पुढे मात्र प्रत्येक स्थानकावर सचखंडला उशीर वाढतच गेला. सचखंड उशिराने आल्याने नांदेडकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. दुसरीकडे एअर इंडियाचे शहरात सकाळी आठला येणारे दिल्ली-छत्रपती संभाजीनगर हे विमान दोन तास उशिरा म्हणजे सकाळी दहाच्या सुमारास आले. त्यामुळे दिल्लीला जाणाऱ्या प्रवाशांनाही विमानतळावर दोन तास ताटकळावे लागले.