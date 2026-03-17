Sambhajinagar Amrut Peth 2026: ‘अमृत पेठ २०२६’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; स्थानिक उत्पादनांना नागरिकांची पसंती; नवउद्योजकांना मोठी संधी

छत्रपती संभाजीनगर: महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) तर्फे 'अमृत पेठ २०२६' या उद्योजक मेळाव्याचा रविवारी उत्साहपूर्वक समारोप झाला. या दोनदिवसीय मेळाव्यास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. यात स्थानिक उत्पादनांना नागरिकांची पसंती मिळाली. .देवळाई चौक, बीड बायपास परिसरातील शिवम मंगल कार्यालय येथे १४ व १५ मार्चदरम्यान हा मेळावा पार पडला. सकाळी ९ ते रात्री ९ या वेळेत या मेळाव्यात घरगुती उत्पादने, हस्तकला वस्तू, खाद्यपदार्थ, कपडे तसेच विविध गृहउपयोगी वस्तूंचे स्टॉल थाटलेले होते..नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात भेट देत स्थानिक उत्पादनांची खरेदी केली. स्थानिक लघुउद्योजक, महिला बचत गट व नवउद्योजकांना आपली उत्पादने थेट ग्राहकांपर्यंत पोचविण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरला. रविवारी (ता.१५) समारोपप्रसंगी मेळाव्यातील स्टॉलधारकांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले..अमृत सखी मंजू कुलकर्णी, ऋचा शर्मा, जिल्हा व्यवस्थापक अक्षय लंबे, जिल्हा उपव्यवस्थापक योगेश रोडे तसेच अमृत मित्र रामेश्वर साळुंके यांच्या हस्ते हे प्रमाणपत्र देण्यात आले..यशस्वी आयोजनासाठी जिल्हा व्यवस्थापक अक्षय लंबे, जिल्हा उपव्यवस्थापक योगेश रोडे, अमृत सखी मंजू कुलकर्णी, ऋचा शर्मा, विनया कुलकर्णी, अमृत मित्र रामेश्वर साळुंके, अजय कुलकर्णी, चिंतेश जोशी आदींनी परिश्रम घेतले. सूत्रसंचालन योगेश रोडे यांनी केले.