Chh. Sambhajinagar: खाम नदीच्या पाण्याने शेंदूरवादा प्राचीन गणपती मंदिर जलमय; स्थानिक वाहतुकीवरही मोठा परिणाम

शेंदूरवादा : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे खाम नदीला रविवारी (ता.28) महापूर आला असून या पुराच्या पाण्यामुळे शेंदूरवादा (ता.गंगापूर) येथील खाम नदीच्या तीरावर वसलेले द्वापार युगातील प्राचीन सिंधुरात्मक गणपती मंदिर पूर्णतः पाण्यात गेले असून भाविकांसाठी तेथे जाण्याचा मार्ग बंद झाला आहे..सिंधुरात्मक गणपती हे शेंदूरवादा व परिसरातील गावकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असून भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. मात्र महापुरामुळे मंदिराभोवती प्रचंड पाणी साचल्याने मंदिराचे सौंदर्य आणि पौराणिक वास्तू जलमय झाल्या..दरम्यान, या महापुराचा परिणाम स्थानिक वाहतुकीवरही झाला. मंदिरालगतून पैठण तालुक्यातील रानजगाव येथे जाणाऱ्या पूलावर पाणी आल्याने संपर्क पूर्णतः तुटला. तसेच शेंदूरवादा–बिडकीन मार्गावरील शिवपुर चौफुली येथील पुलावरूनही मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहत असल्याने हा मार्ग काही काळ लहान वाहनासाठी बंद करण्यात आला होता..त्यामुळे नागरिकांना पर्यायी मार्गाने प्रवास करावा लागला. वाळूज पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र सहाणे यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले असून, नदीकाठच्या भागात जाणे टाळावे असे सांगितले आहे..Nilanga News : दुसऱ्या दिवशीही राज्य मार्ग वाहतूक बंद; निलंगा ते कासारशिरसी रस्त्यावर लिंबाळा येथे तेरणा नदीला पूर.पावसाचे प्रमाण पुढील काही दिवस कायम राहिल्यास खाम नदीच्या पाणीपातळीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याने गावकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे..