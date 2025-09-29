छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: खाम नदीच्या पाण्याने शेंदूरवादा प्राचीन गणपती मंदिर जलमय; स्थानिक वाहतुकीवरही मोठा परिणाम

Maharashtra Floods: सततच्या पावसामुळे शेंदूरवादा येथील खाम नदीवरचे द्वापारयुगीन सिंधुरात्मक गणपती मंदिर जलमय झाले आहे. मंदिराभोवती पाणी साचल्यामुळे भाविकांना दर्शनासाठी जाणे शक्य नाही व वाहतूकही प्रभावित झाली आहे.
Chh. Sambhajinagar

Chh. Sambhajinagar

sakal

नानासाहेब जंजाळे
Updated on

शेंदूरवादा : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे खाम नदीला रविवारी (ता.28) महापूर आला असून या पुराच्या पाण्यामुळे शेंदूरवादा (ता.गंगापूर) येथील खाम नदीच्या तीरावर वसलेले द्वापार युगातील प्राचीन सिंधुरात्मक गणपती मंदिर पूर्णतः पाण्यात गेले असून भाविकांसाठी तेथे जाण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.

Loading content, please wait...
rain
water
temple
Flood Damage News
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com