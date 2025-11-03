'निवडणुका जिंकण्यासाठीच मतदार याद्यांमध्ये जाणीवपूर्वक चुका'; अनिल देशमुखांनी निवडणूक आयोगाकडे केली 'ही' मागणी

अमरावती : सत्ताधाऱ्यांनी निवडणूक जिंकण्यासाठी जाणीवपूर्वक मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोळ केला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने कुठल्याही दबावाला बळी न पडता निष्पक्षपातीपणे मतदार याद्यांतील घोळ दुरुस्त करूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी केली. .अमरावतीला आले असता त्यांनी रविवारी (ता. दोन) प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. देशमुख म्हणाले, मतदार याद्यांमध्ये घोळ असल्याच्या तक्रारी असून मतदार याद्या दुरुस्त करूनच पुढील निवडणुका घेण्यात याव्या, अशी आमची मागणी आहे..राजू शेट्टींना कन्नड भाषेतच बोलण्याचा आग्रह, मराठी बोलण्यास विरोध; कर्नाटकात शेतकरी नेत्याला बोलूच दिलं नाही, कन्नड संघटनांचा संताप.अमरावती तसेच बडनेरा मतदारसंघात अनेक मतदारांची नावे डुप्लिकेट असल्याचे देशमुख म्हणाले. विशेष म्हणजे, संभाव्य नगराध्यक्षांच्या पदाच्या शर्यतीत असलेल्या विरोधी इच्छुकांची नावेच अनेक ठिकाणी गायब झाल्याचा आरोपसुद्धा देशमुख यांनी यावेळी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.