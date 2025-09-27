Phulambri: 'तुमच्या कार्यकर्त्यांना वेळीच आवर घाला..!' आमदार पत्नीला मुख्य अभियंता पतीचे थेट पत्र, नेमकं पत्रात काय लिहिलंय?

फुलंब्री : फुलंब्री मतदारसंघात भाजपच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये वृत्तपत्र जाहिरात आणि बॅनरवर आमदार अनुराधा चव्हाण यांच्यासोबत त्याचे पती मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांचेही छायाचित्र मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात असल्याची चर्चा अलीकडे जोर धरत आहे. .याच पार्श्वभूमीवर मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांनी त्यांच्या पत्नी व आमदार अनुराधा चव्हाण यांना थेट पत्र लिहून कार्यकर्त्यांना आवरण्याची विनंती केली आहे. “आपल्या मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांनी माझा फोटो वापरणे थांबवावे व माझे नाव किंवा छायाचित्र पक्षाच्या बॅनरवर किंवा जाहिरातीवर टाकणं टाळावे,” अशी स्पष्ट विनंती त्यांनी पत्रातून केली आहे..Beed News: जिन्यावरून पाय घसरून पडल्याने गेवराईतील व्यापाऱ्याचा मृत्यू, गुरुवारी रात्री घडलेली दुर्घटना.या पत्रामुळे फुलंब्री मतदारसंघात राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. पती-पत्नीच्या या संवादाला प्रशासनिक आचारसंहितेचा संदर्भ मिळत असल्याची चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. मुख्य अभियंता म्हणून शासकीय पदावर असलेल्या व्यक्तीने पक्षाच्या बॅनरपासून स्वतःला दूर ठेवण्याची ही भूमिका घेतल्याने अनेकांना विचार करावा लागत आहे. .आमदार अनुराधा चव्हाण यांचे कार्यकर्ते मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय असून विविध उपक्रम, सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये त्या कार्यकर्त्यांद्वारे बॅनर व पोस्टर झळकविले जातात. मात्र आता मुख्य अभियंता यांच्या पत्रानंतर कार्यकर्त्यांची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..राजकीय निरीक्षकांच्या मते, हे पत्र “घरगुती संवाद" म्हणून न पाहता “राजकीय संदेश" म्हणून पाहिले जात आहे. शासकीय पदावरील पती मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांनी आपल्या प्रतिमेचा गैरवापर टाळण्याकरिता पत्नी तथा आमदार अनुराधा चव्हाण यांच्याकडे केलेली ही विनंती प्रशासनातील पारदर्शकतेचे उदाहरण म्हणून पाहिले जात आहे..Chh. Sambhajinagar: पुढे खून झाला, दागिने काढून ठेवा! पोलिस असल्याचे भासवत वृद्धेचे तीन लाखांचे दागिने लंपास. पत्रात पतीने राखला पत्नीचा सन्मान कार्यकर्त्यांच्या बॅनरबाजीमुळे निर्माण होणाऱ्या गोंधळाला आता ब्रेक लागेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे, पत्रातील भाषाशैली पूर्णतः नम्र व सन्मानपूर्वक ठेवण्यात आली असून, त्यामुळे 'सत्ताधारी पत्नी व शासकीय अधिकारी पती यांच्यातील समन्वयाचा नवा आदर्श' घालून देण्यात आला असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.