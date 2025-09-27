छत्रपती संभाजीनगर

Phulambri: 'तुमच्या कार्यकर्त्यांना वेळीच आवर घाला..!' आमदार पत्नीला मुख्य अभियंता पतीचे थेट पत्र, नेमकं पत्रात काय लिहिलंय?

Chh. Sambhajinagar: फुलंब्रीत आमदार अनुराधा चव्हाण यांच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांचा फोटो वापरणे थांबवावे, असे पत्र पतीने पत्नीला पाठविले. या पत्रामुळे मतदारसंघात राजकीय चर्चा आणि प्रशासनिक आचारसंहितेचा आदर्श चर्चेत आला आहे.
फुलंब्री : फुलंब्री मतदारसंघात भाजपच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये वृत्तपत्र जाहिरात आणि बॅनरवर आमदार अनुराधा चव्हाण यांच्यासोबत त्याचे पती मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांचेही छायाचित्र मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात असल्याची चर्चा अलीकडे जोर धरत आहे.

