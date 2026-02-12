Latur Airport: लातूर विमानतळ ‘धावपट्टीचे ऑडिट करा’; पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंनी विमानतळ विकास कंपनीला फटकारले!

लातूर: लातूर विमानतळ विकसित करण्यासाठी तुम्ही ते ताब्यात घेतलेले असतानाही अद्याप येथे सुरक्षिततेसंदर्भात कुठल्याही सुविधा पुरवल्या नाहीत. असे का? यासंदर्भात लातुरात होणाऱ्या बैठकीला हजर का राहत नाही. यापुढे हे खपवून घेतले जाणार नाही, अशा शब्दांत लातूरचे पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना बुधवारी (ता. ११) फटकारले. विमानतळावर तातडीने तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून द्या. धावपट्टीचे ‘ऑडिट’ करून विमानतळाभोवती संरक्षण भिंत बांधा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी ‘एमएडीसी’च्या अधिकाऱ्यांना दिल्या..Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...बारामती विमानतळ अपघात प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर लातूर विमानतळावरील विविध समस्यांवर आधारित वृत्तमालिका ‘सकाळ’मध्ये १ ते ४ फेब्रुवारी या कालावधीत प्रसिद्ध झाली. लातूर विमानातळाला अद्याप लायसन्स मिळालेले नाही. तरीदेखील येथून ‘व्हीआयपीं’च्या विमानांची उड्डाणे होत आहेत. गेल्या पंधरा वर्षांपासून धावपट्टीचे ‘ऑडिट’ झाले नाही. एअर ट्रॅफिक कंट्रोल, ॲप्रोच लायटिंग सिस्टिम, इंस्ट्रुमेंट लँडिंग सिस्टीम, नाइट लँडिंग सिस्टीम या तांत्रिक यंत्रणा येथे कार्यान्वित नाहीत. विमानतळाभोवती बेसुमार उत्खनन सुरू आहे. अपघात झाल्यास विमानतळाकडे अग्निशमन यंत्रणा अन् तातडीच्या उपचाराची सोयही नाही. धावपट्टीभोवती संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम रखडलेले आहे, अशा विविध विषयांकडे ‘सकाळ’ने लक्ष वेधून घेतले होते..या वृत्तमालिकेची तत्काळ दखल घेत विमानतळाच्या समस्यांवर विविध विभागांची लातुरात एकत्रित बैठक घेतली जाईल, असे पालकमंत्री भोसले यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे बुधवारी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला ‘एमएडीसी’चे कार्यकारी अभियंता राजकुमार बेरी हे प्रत्यक्ष हजर राहण्याऐवजी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले. या बैठकीस प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिलेल्या असतानाही तुम्ही का बैठकीला का आला नाहीत?, राज्य सरकारचे कर्मचारी असूनही तुम्ही ऐकले का नाही? असे प्रश्न उपस्थित करीत पालकमंत्री भोसले यांनी ‘एमएडीसी’च्या अधिकाऱ्यांना बैठकीच्या सुरवातीला धारेवर धरले. त्यानंतर ‘सकाळ’च्या वृत्तमालिकेत प्रसिद्ध झालेल्या प्रत्येक मुद्द्यावर पालकमंत्री भोसले यांनी अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारले..यावेळी जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे, मुख्य कार्यकारी अभियंता राहुलकुमार मीना, आयुक्त मानसी, उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे, तहसीलदार सौदागर तांदळे, लातूर विमानतळ व्यवस्थापक राजेश जीवन यांच्यासह ‘एमआयडीसी’चे अधिकारी उपस्थित होते..आता विमानतळावर होणार बैठक‘एमएडीसी’चे राजकुमार बेरी यांच्याकडे लातूर विमानतळाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांना १६ फेब्रुवारी रोजी लातूरमध्ये उपस्थित राहण्याच्या सूचना पालकमंत्री भोसले यांनी दिल्या. लातूरमधील विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत विमानतळ परिसरात बैठक घ्यावी. स्थानिकांच्या समस्या जागेवरच सोडवून धावपट्टीभोवती संरक्षक भिंत बांधावी. विमान उतरणे किंवा उड्डाण घेणे यासंदर्भात असलेल्या तांत्रिक सुविधांचा आढावा घ्यावा आणि तातडीने त्या येथे कार्यान्वित कराव्यात, अशा सूचना पालकमंत्री भोसले यांनी यावेळी दिल्या..Pune News: पिंपळवंडी येथे पाचवा बिबट्या जेरबंद; बिबट्याच्या गळ्याला रेडिओ कॉलर असल्याने बिबटे वनविभाग पुन्हा सोडत असल्याचे निष्पन्न!.मुख्यमंत्र्यांसमोर ‘हा’ विषय मांडणारजिल्हा नियोजन समितीची राज्यस्तरीय बैठक मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गुरुवारी (ता. १२) होणार आहे. या बैठकीत विमानतळाबाबतचे प्रश्न मी मुख्यमंत्र्यांकडे मांडणार आहे, असे पालकमंत्री भोसले यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये लेखाशीर्ष नसल्याने जिल्ह्यातील विमानतळ, रेल्वे स्थानकांमधील विकासकामांसाठी जिल्हा स्तरावर निधीची तरतूद करता येत नाही. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीमध्ये या बाबींसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष सुरू करण्याची विनंती करणार असल्याचे पालकमंत्री भोसले यावेळी म्हणाले. त्यामुळे रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांसाठी काही प्रमाणात सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देता येईल. तसेच विमानतळ विकासाला मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.