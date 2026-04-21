Chhatrapati Sambhajinagar: बळिराजाच्या डोक्यावर धोक्याची टांगती ‘तार’; औराळी शिवारात महावितरणचा ढिसाळ कारभार उघड, वारंवार तक्रार करूनही उपाययोजना नाहीच

कन्नड: तालुक्यातील औराळा ३३ केव्ही उपकेंद्राअंतर्गत येणाऱ्या औराळी शिवारात महावितरणच्या निगरगट्ट कारभारामुळे शेतकऱ्यांच्या जिवाला घोर लागला आहे. शेतातील पाऊलवाटेवर वीजतारा मृत्यूचा स्पर्श होईल इतक्या खाली आल्या असून, 'एखादा बळी गेल्यावरच प्रशासनाला जाग येईल का?' असा संतप्त सवाल आता शेतकरी उपस्थित करत आहेत..सध्या रब्बी पिकांची काढणी आणि खरीपपूर्व मशागतीची कामे जोमात सुरू आहेत. मात्र, औराळी शिवारात 'थ्री फेज'च्या वीजतारा जमिनीलगत लोंबकळत असल्याने शेतकऱ्यांना शेतात पाऊल टाकणेही मुश्कील झाले आहे. मशागतीसाठी ट्रॅक्टर किंवा हार्वेस्टर नेणे म्हणजे साक्षात मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे झाले आहे..वाऱ्याच्या झुळकीनेही या तारा एकमेकांना घासून ठिणग्या उडत असून, हातातोडांशी आलेले पीक जळून खाक होण्याच्या भीतीने शेतकरी धास्तावलेला आहे. निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका सोसणाऱ्या बळिराजाला आता महावितरणच्या हलगर्जीपणामुळे जीव मुठीत धरून वावरावे लागत आहे..तक्रारींना केराची टोपलीया जीवघेण्या संकटाबाबत स्थानिक वायरमनकडे अनेकदा तोंडी तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, निर्ढावलेल्या प्रशासनाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. वीज खांबांची उंची वाढवणे किंवा ढिल्या तारा ताणून सुरक्षित करणे हे महावितरणचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. मात्र, कर्तव्य विसरून अधिकारी केबिनमध्ये बसून राहणे पसंत करत असल्याचे संतापजनक चित्र आहे. पावसाळ्यापूर्वी या तारांची दुरुस्ती न केल्यास वादळी वाऱ्यात मोठा अनर्थ घडण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.."शेतात ट्रॅक्टर न्यायचा म्हटले, तरी भीती वाटते. डोक्यावर मृत्यूची टांगती 'तार' घेऊन आम्ही किती दिवस काम करायचे? वायरमनला सांगून थकलो, पण कोणीही लक्ष द्यायला तयार नाही. एखादा मजूर किंवा शेतकरी दगावल्यावरच अधिकारी इकडे फिरकणार का?"- ज्ञानेश्वर निकम, शेतकरी, औराळी."संबंधित ठिकाणची परिस्थिती गंभीर असल्यास शेतकरी बांधवांनी तातडीने त्या ठिकाणचे फोटो उपलब्ध करून द्यावेत. मी तत्काळ संबंधित कर्मचाऱ्यांना आदेश देऊन ही अडचण प्राधान्याने मार्गी लावतो."- रमेश वाघचौरे, कार्यकारी अभियंता, महावितरण, कन्नड.