Chh. Sambhajinagar Accident: ट्रॅव्हल्सचा उघडा दरवाजा आला काळ बनून! दर्शनावरून परतताना भीषण अपघात; दोन महिला भाविकांचा जागीच मृत्यू

छत्रपती संभाजीनगर : मध्य प्रदेशातील सिहोर येथून दर्शन करून शहरापर्यंत त्या सुखरूप पोचल्या. तेथून रिक्षाने त्या घराकडे (वाळूज) जात होत्या. याचवेळी पुणे ते नागपूर ट्रॅव्हल्स बसचे लगेज ठेवण्याचे दार काळाच्या रूपात उघडे राहिले..त्याला धडकताच रिक्षाचा टप फाटला आणि रॉड वाकून रिक्षात मागे बसलेल्या दोन महिलांचा थेट गळा चिरला गेला. यात त्यांचा मृत्यू झाला. शिवाय एक महिला गंभीर जखमी झाली असून, तिच्यावर सध्या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. कर्णपुरा परिसरात बुधवारी (ता. १९) पहाटे ही घटना घडली..आशाबाई राजू चव्हाण (वय ३५, रा. सराफा गल्ली, वाळूज) आणि लताबाई राजू परदेशी (वय ४७, रा. सराफा गल्ली, वाळूज) अशी मृतांची नावे आहेत. याबाबत ट्रॅव्हल्सचा चालक आणि अन्य एकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला..याबाबत बाळू सांडू दुसारे (वय ५०) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार ते पळशी बुद्रुक (कन्नड) येथील रहिवासी आहेत. त्यांची लहान बहीण लताबाई राजू परदेशी वाळूजला राहतात. त्यांच्या शेजारी राहणाऱ्या आशाबाई राजू चव्हाण व अन्य महिला सोमवारी (ता. १७) सिहोर येथे दर्शनासाठी गेल्या होत्या..दर्शन आटोपल्यानंतर त्या सर्व बुधवारी (ता. १९) पहाटे साडेतीनला छत्रपती संभाजीनगर रेल्वेस्थानकावर आल्या. तेथून घरी जाण्यासाठी रिक्षात (एमएच २० ईएफ २५५५) बसल्या. ही ऑटोरिक्षा कर्णपुरा बसस्टॉपजवळ आली. तेवढ्यात नगर नाक्याहून येणाऱ्या ट्रॅव्हल्सचा (एमपी ०९ एके. ८०१६) लगेज ठेवण्याचा दरवाजा उघडा होता. तीन फूट रस्त्यावर हा दरवाजा आल्याने त्यात रिक्षात अडकून उलटली. त्यात लताबाई व आशाबाई गंभीर जखमी झाल्या. काही लोकांनी ट्रॅव्हल्स चालकाला रोखले. अपघाताची माहिती पोलिसांना दिली. त्यानंतर जखमींना उपचारासाठी पाठविण्यात आले. यात दोघींचा मृत्यू झाला..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.छावणी ठाण्यात गुन्हायाबाबत ट्रॅव्हल्स चालक चेन्नवरी श्रीकांत गुवे (वय २९, रा. बसवकल्याण, जि. बिदर), क्लीनर राज सुनील बैरागी (वय २०, रा. अशोकनगर, मध्य प्रदेश) यांच्यावर छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला..