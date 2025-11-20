छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Accident: ट्रॅव्हल्सचा उघडा दरवाजा आला काळ बनून! दर्शनावरून परतताना भीषण अपघात; दोन महिला भाविकांचा जागीच मृत्यू

Rickshaw Accident: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ट्रॅव्हल्स बसच्या उघड्या लगेज दारामुळे रिक्षाला झालेल्या अपघातात दोन महिलांचा मृत्यू झाला. गंभीर जखमी महिलेला उपचार सुरू आहेत. घटनेनंतर बस चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : मध्य प्रदेशातील सिहोर येथून दर्शन करून शहरापर्यंत त्या सुखरूप पोचल्या. तेथून रिक्षाने त्या घराकडे (वाळूज) जात होत्या. याचवेळी पुणे ते नागपूर ट्रॅव्हल्स बसचे लगेज ठेवण्याचे दार काळाच्या रूपात उघडे राहिले.

