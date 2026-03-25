Chhatrapati Sambhajinagar:‘आदर्श’मध्ये अजूनही ३३८ कोटी अडकलेले ; साडेतीन वर्षांत दहा टक्केही कर्ज वसुली नाही

छत्रपती संभाजीनगर: राज्यभरात गाजलेल्या आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या घोटाळ्यात जिल्हाभरातील ३१ हजार ४०१ ठेवीदारांच्या एकूण ३३८ कोटी ९१ लाख ५३ हजार १०८ रुपयांच्या ठेवी अजूनही अडकलेल्या आहेत. प्रशासक समितीला साडेतीन वर्षांत १० टक्केही कर्ज वसुली करता आलेली नसल्याचे प्राप्त आकडेवारीवरून समोर आले. त्यामुळे ठेवीदार आणखीनच अस्वस्थ झाले. कर्ज वसुलीसाठी ठोस पावले उचलून आमच्या ठेवी आम्हाला परत करा, अशी गळ मंगळवारी (ता.२४) प्रशासक समितीला ठेवीदारांनी घातली. आदर्श पतसंस्थेच्या ठेवीदारांच्या शिष्टमंडळाने जिल्ह्याचे मुख्य लेखापरीक्षक तथा प्रशासक समितीचे अध्यक्ष सुरेश काकडे यांची भेट घेत पुन्हा एकदा कैफियत मांडली. आयुष्याची जमापुंजी आम्ही बँकेत ठेवली, आता मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसा कुठून आणायचा, आम्हा ज्येष्ठ नागरिकांना आता कोण आधार देणार? कर्जदारांवर कडक कारवाई करा आणि आम्हाला आमचे पैसे परत करा..साडेतीन वर्षे झालीत, आता आमच्या संयमाचा बांध फुटतो आहे, अशा शब्दांत शिष्टमंडळाने प्रशासकांना सुनावले. प्रशासक समिती कर्तव्यात कसूर करत असल्याचा आरोपही शिष्टमंडळाने केला. त्यावर प्रशासक काकडे म्हणाले, कर्ज वसुलीची कारवाई नियमित सुरू आहे. कर्जदारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. पतसंस्थेच्या मालकीच्या मालमत्तांची लिलावाची प्रक्रियाही सुरू आहे. मात्र, आठ वेळा लिलाव प्रक्रिया राबवूनही नऊ मालमत्तांच्या खरेदीसाठी कुणीही समोर आले नाही. प्रशासक समितीत सुरेश काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विनय धोटे, विष्णू रोडगे हे काम पाहत आहेत..चार टप्प्यांत १९.०८ कोटींचे वाटपआजवरच्या वसुलीतून १० हजार, २५ हजार, ४० हजार व ५० हजार असे टप्पे पाडून आतापर्यंत ६,२५५ ठेवीदारांना १९.०८ कोटी रुपये परत केले. आता खात्यात काहीही शिल्लक नाही. उलट ५० हजारच्या टप्प्यातीलच अनेकांचे प्रस्ताव अजून प्रलंबित असल्याचे प्रशासक सुरेश काकडे यांनी स्पष्ट केले. ज्येष्ठ नागरिक, रुग्णालयातील उपचारासाठी, तारण कर्जाच्या जमा-खर्चातून परत, कर्ज व ठेव जुळवणी या विविध कारणांन्वये ही रक्कम वाटप केली..आठव्यांदा लिलाव तरी नो रिस्पाॅन्सप्रशासक समितीने आजवर ६.४६ कोटींची कर्ज वसुली केली. त्यात कर्जदार व ठेवीदारांची जुळवणी करून त्यातून १.०९ कोटी वसूल केले. तसेच मुदत ठेव तारण कर्जदारांच्या तारण ठेवलेल्या ठेवींचा जमा-खर्च करून ८.२९ कोटींची वसुली केली. दुसरीकडे संस्थेच्या १८ पैकी ९ मालमत्तांच्या लिलावातून ६.१५ कोटी रुपये उभे केले. मात्र, उर्वरित ९ मालमत्तांसाठी नुकतीच आठव्यांदा ई-लिलाव प्रक्रिया राबवूनही प्रतिसाद मिळाला नाही..कार्यवाहीचा अहवाल एकूण थकीत कर्जदार : १,४३१ कर्ज येणे बाकी : ३६४.९८ कोटी पतसंस्थेचे एकूण ठेवीदार : ३१,४०१ ठेवीदारांच्या एकूण ठेवी : ३३८.९१ कोटी ६,२५५ ठेवीदारांना मदत : १९.०८ कोटीविलंबाची प्रमुख कारणे कर्ज वसुलीची किचकट व वेळखाऊ प्रक्रिया कर्जदारांच्या मालमत्तांचा शोध घेण्यात दिरंगाई मालमत्तांचा ८ वेळा ई-लिलाव, पण प्रतिसाद नाही बदनामीच्या भीतीने कुणी मालमत्ता खरेदीस येईना राजकारण्यांच्या दुर्लक्षामुळे समितीचे काम संथगतीने.