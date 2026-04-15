Chhatrapati Sambhajinagar: उन्हाच्या चटक्याने हवा प्रदूषणातही वाढ ; शहराचा एक्यूआय १४० च्या घरात; संवेदनशील गटांसाठी धोक्याची घंटा

छत्रपती संभाजीनगर: शहरातील हवा प्रदूषणाची पातळी सध्या चिंताजनक बनली. एअर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआय) १४० ते १५० वर पोचला. ही पातळी नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारी आहे.विशेषतः पीएम-२.५ या सूक्ष्म धूलिकणांचे प्रमाण मागील आठवडाभरात सुमारे ५१ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर इतके नोंदले गेले. हे कण श्वसनमार्गात खोलवर जाऊन त्रास निर्माण करू शकतात..त्यामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि दम्याचे रुग्ण यांना विशेष धोका होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. हवा प्रदूषणाची माहिती देणाऱ्या 'एक्यूआय' वेबवर छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या हवा प्रदूषणात मागील दोन वर्षांत झालेली वाढ चिंताजनक मानली जाते..जानेवारीपासून मागील १०३ पैकी ५० दिवस हवेची गुणवत्ता संवेदनशील नोंदली गेली. ३५ दिवस हवा खराब होती. १८ दिवस मध्यम स्वरूपाची होती. विशेष म्हणजे, यात एकही दिवस शहराला प्रदूषणविरहित श्वास घेता आला नाही..सकाळी, संध्याकाळी हवा अधिक प्रदूषिततज्ज्ञांच्या मते, वाढता वाहनांचा धूर, बांधकामांमधून उडणारी धूळ, तसेच औद्योगिक प्रदूषण ही या परिस्थितीमागील प्रमुख कारणे आहेत. सध्या शहरात सकाळ आणि सायंकाळच्या वेळेत हवा प्रदूषण अधिक जाणवत असून, या वेळेत बाहेर पडणे टाळावे, असा सल्ला महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डाॅ. बाळकृष्ण राठोडकर यांनी दिला..कालचे तापमान असेकमाल ४१.४किमान २५.८.उन्हाळ्यात प्रदूषण वाढण्याची कारणेउच्च तापमानामुळे हवेतील वायूंच्या रासायनिक अभिक्रिया वेगाने होतात. ओझोन आणि इतर हानिकारक प्रदूषक तयार होतात. यामुळे हवा अधिक खराब होते.उन्हाळ्यात जमीन कोरडी होते. वाऱ्यामुळे धूळ (पीएम-१०, पीएम-२.५) मोठ्या प्रमाणात हवेत उडते. हे कण श्वसनासाठी घातक ठरतात.उन्हाळ्यात अनेकदा वाऱ्याचा वेग कमी असतो, त्यामुळे प्रदूषक हवेतच अडकून राहते, ते पसरत नाहीत.शहरांमध्ये काँक्रीट, डांबरामुळे उष्णता जास्त साठते. यामुळे तापमान वाढून प्रदूषण अधिक तीव्र होते.