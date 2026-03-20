Chhatrapati Sambhajinagar: संभाजीनगर-बंगळूर विमानसेवा वाढली; आता आठवड्यातून चार दिवस उड्डाण

IndiGo Expands Flight Services on Key Route: ईनडईगि ने छत्रपती सांभाजीनगर ते बेंगळुरू विमानसेवा वाढवून आठवड्यातून चार दिवस उपलब्ध केली आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर प्रवास, वेळेची बचत आणि दोन्ही शहरांमधील कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : इंडिगो एअरलाइन्सने छत्रपती संभाजीनगर-बंगळूर या मार्गावरील विमान सेवेत वाढ केली. समर शेड्यूल २०२६ अंतर्गत आता ही सेवा आठवड्यातून चार दिवस उपलब्ध होणार असून, ३१ मार्च २०२६ पासून नव्या वेळापत्रकाची अंमलबजावणी होणार आहे.

