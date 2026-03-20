Chhatrapati Sambhajinagar: संभाजीनगर-बंगळूर विमानसेवा वाढली; आता आठवड्यातून चार दिवस उड्डाण

छत्रपती संभाजीनगर : इंडिगो एअरलाइन्सने छत्रपती संभाजीनगर-बंगळूर या मार्गावरील विमान सेवेत वाढ केली. समर शेड्यूल २०२६ अंतर्गत आता ही सेवा आठवड्यातून चार दिवस उपलब्ध होणार असून, ३१ मार्च २०२६ पासून नव्या वेळापत्रकाची अंमलबजावणी होणार आहे..नवीन वेळापत्रकानुसार सोमवार, मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार या दिवशी नियमित उड्डाणे होणार आहेत. यापूर्वी मर्यादित दिवसांवरच ही सेवा उपलब्ध असल्याने प्रवाशांना पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागत होता..कोकण रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडले.मात्र, आता उड्डाणांची संख्या वाढल्यामुळे प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार आहे. संभाजीनगरहून बंगळूरकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. विशेषतः आयटी क्षेत्र, उद्योग-व्यवसाय तसेच शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रवास केला जातो..त्यामुळे या मार्गावरील वाढीव सेवा महत्त्वाची मानली जात आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही शहरांमधील कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत होणार असून, वेळेची बचत आणि प्रवासातील सुलभता वाढणार आहे. व्यावसायिक, विद्यार्थी तसेच पर्यटक यांना याचा थेट लाभ होणार आहे; तसेच संभाजीनगर विमानतळावरील प्रवासी वाहतुकीतही यामुळे वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.