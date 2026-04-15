Chhatrapati Sambhajinagar: भामट्यांनी दोन दिवसांत हिसकावले तिघींचे मंगळसूत्र; सांगा, रात्री घराबाहेर जाणे टाळावे का?

छत्रपती संभाजीनगर: शहरात मोबाइल आणि चेन स्नॅचिंगच्या घटना वाढत आहेत. मागील दोन दिवसांत दोन वेगवेगळ्या भागांत तीन महिलांचे मंगळसूत्र दुचाकीवर आलेल्या भामट्यांनी हिसकावले. शिवाय, महिनाभरात सात जणांचे मोबाइलही पळवले. त्यामुळे आता नागरिकांनी रात्री घराबाहेर पडणेच टाळावे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..पहिली घटनाचिकलठाणा परिसरातील अनिता नवनाथ घोलप (वय ४०, रा. बजरंगनगर, चिकलठाणा) या जालना रस्त्यावरून बजरंगनगरकडे पतीसोबत रविवारी (ता. १२) रात्री साडेदहाच्या सुमारास पायी जात होत्या. निळ्या रंगाचा शर्ट घातलेली एक जाड व्यक्ती त्यांच्या मागून दुचाकीवर हळूहळू आली. काही कळण्याच्या आत तिने अनिता यांचे मंगळसूत्र हिसकावले. अनिता यांनी आरडाओरडा केला. लोक जमा झाले. परंतु, चोरटा पसार झाला. याप्रकरणी एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. अधिक तपास देविदास काळे करत आहेत..दुसरी घटनाहनुमान कथेला गेलेल्या निवृत्त शिक्षिकेचे एक लाख ९३ हजार २६८ रुपयांचे दीड तोळ्याचे मिनी गंठण चोराने लंपास केले. ही घटना रविवारी (ता. १२) तापडिया नाट्यमंदिर परिसरात घडली. याप्रकरणी क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. शारदा पंढरीनाथ उत्तरवार (६८, रा. सूतगिरणी चौक परिसर) या मैत्रिणींसह तापडिया नाट्यमंदिरात हनुमान कथा ऐकण्यासाठी गेल्या होत्या. रात्री पावणेआठच्या सुमारास गर्दीतून जात असताना त्यांचे एक लाख ९३ हजार रुपये किमतीचे मिनी गंठण चोराने लंपास केले. तपास हवालदार संगीता खंडाळकर करत आहेत..तिसरी घटनासेव्हन हिल चौक परिसरात सोमवारी (ता. १३) रात्री नऊच्या सुमारास ही घटना घडली. रामेश्वर भाऊसाहेब नांगुर्डे (वय ४१, रा. सिंहगड कॉलनी, सिडको) यांनी तक्रार दिली. रात्री पावणेनऊच्या सुमारास ते दुचाकीवर पत्नी आणि मुलीसह एका फर्निचरच्या दुकानात जात होते. दुचाकी सेव्हन हिल येथील चारचाकी शोरूमसमोर आली असता, चौक असल्याने नांगुर्डे यांनी वेग कमी केला. यावेळी मागून विनाक्रमांकाच्या दुचाकीवर आलेल्या दोघांपैकी एकाने नांगुर्डे यांच्या पत्नीचे ७५ हजार रुपयांचे मंगळसूत्र हिसकावून पळ काढला. तक्रारदाराने चोरांचा सिडको उड्डाणपुलापर्यंत पाठलाग केला. परंतु, ते हाती लागले नाहीत. अधिक तपास उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वर शिंदे करत आहेत..यापूर्वीच्या घटना अशायापूर्वी २३ मार्चला अलका वसंतराव माळी (वय ६०, रा. उल्कानगरी) यांचे हिरण्यनगर परिसरात बँक ऑफ महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेसमोरून ५० हजारांचे मिनी गंठण तर २५ मार्चला सकाळी सहाला मुकुंदवाडीतील जे सेक्टरमधील गंगूबाई अशोक काळे (वय ५५) यांचे एन-२ मैदानावर एक लाख २८ हजार ८२२ रुपये किमतीचे मंगळसूत्र दुचाकीवर आलेल्यांनी हिसकावल्याची नोंद आहे.यावेळेत चोर जास्त सक्रियमंगळसूत्र आणि मोबाइल हिसकावण्याच्या बहुतांश घटना रात्री ९ ते ११ या वेळेत घडलेल्या आहेत. चोर दुचाकीवर मागून येत पायी चालणाऱ्यांना लक्ष्य करत असल्याचे यातून दिसून येते..असे पळवले मोबाइल१ पुंडलिकनगर: गणेश पर्वतराव जायभाये (वय ५९, रा. प्लॉट क्र. २३४, एन-३ सिडको) हे ९ एप्रिलला रात्री केतकी हॉस्पिटलकडे मोबाइलवर बोलत पायी जात होते. प्लॉट क्रमांक ४६८ समोर पोचताच दुचाकीवरून आलेल्या दोघांपैकी मागे बसलेल्या चोराने त्यांच्या हाताला झटका देत मोबाइल हिसकावला आणि पळ काढला.२ गारखेडा: सोनल काकासाहेब दौड (वय १९, रा. पुंडलिकनगर) ही २ एप्रिलला रात्री मैत्रिणीसह हेडगेवार रुग्णालयातून रूमकडे जात होती. रिलायन्स मॉलजवळ दुचाकीवर आलेल्या दोघांनी तिचा मोबाइल हिसकावला.३ सिडको: श्रीराम बालासाहेब मरळ (वय ४६) हे ३१ मार्चला रात्री कामगार चौक ते सिडको बसस्थानक रोडवरील पानटपरीवर उभे होते. यावेळी दुचाकीवर आलेल्या चोराने त्यांचा ७० हजार रुपये किमतीचा मोबाइल हिसकावला..४ भानुदासनगर: अजित उद्धव गर्कळ (वय २०, रा. गजानन कॉलनी) हा २८ मार्चला रात्री आकाशवाणी चौक ते त्रिमूर्ती चौक या रस्त्याने घरी जात होता. दुर्गा माता मंदिरासमोर दुचाकीवर आलेल्या दोघांनी २० हजारांचा मोबाइल व २०० रुपये हिसकावले.५ सिडको: शेख सलमान शेख सलीम यांच्या ट्रॅव्हल्स ऑफिसमध्ये १५ मार्चला रात्री एका विधिसंघर्षग्रस्त मुलाने प्रवाशाला चाकूचा धाक दाखवत १० हजार रुपये किमतीचा मोबाइल हिसकावला.६ मुकुंदवाडी: १३ मार्चला रात्री मायानगर परिसरात चौघांनी एका वकिलाला मारहाण करून मोबाइल व १५०० रुपये रोख रक्कम हिसकावली.७ सिडको: लिफ्ट मागण्याच्या बहाण्याने कारमध्ये बसलेल्या महिलेने मोबाइल हिसकावून पळ काढला. ही घटना ८ मार्चला पहाटे तीनला सिडको चौकात घडली.