Chhatrapati Sambhajinagar: सराफा व्यावसायिकाला चाकू दाखवत लुटले;तीन सराईत आरोपींना बेड्या, साडेसहा लाखांचा मुद्देमाल जप्त

छत्रपती संभाजीनगर: अंभई घाटात सराफा व्यावसायिकाला अडवून चाकूचा धाक दाखवत सोने- चांदी व रोख रक्कम लुटणाऱ्या तिघा सराईतांना स्थानिक गुन्हे शाखेने बेड्या ठोकल्या. आरोपींकडून गावठी कट्टा, दागिने, रोख रक्कम व मोबाइल असा ६ लाख ६९ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. दत्ता सुनील राऊत (रा. मुकुंदवाडी), रोशन ऊर्फ सोनू कैलास सुरडकर (रा. बिडकीन ) आणि लखन शालिग्राम सूर्यवंशी (रा. बुलढाणा) अशी आरोपींची नावे असल्याचे पोलिसांनी गुरुवारी (ता. २८) सांगितले..पालोद येथील सराफा व्यावसायिक नितीन सोनाजी निकम हे २० मे रोजी अंभईहून उडणगावमार्गे पालोदकडे दुचाकीवर जात होते. सायंकाळी अंभई घाटात तिघांनी त्यांना अडवून चाकूचा धाक दाखवत मारहाण केलीआणि सोने-चांदी व रोख रकमेची बॅग हिसकावत धूम ठोकली. याप्रकरणी अजिंठा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला..NEET Exam: ‘नीट’ परीक्षेसाठी आता हवाई दलाची मदत; उच्चस्तरीय बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय, संरक्षण यंत्रणा तैनात.स्थानिक गुन्हे शाखेने परिसरातील सीसीटीव्ही आणि दुचाकीच्या आधारे तपास सुरू केला. या घटनेतील दुचाकी दत्ता हा वापरत असल्याची माहिती हाती आली. त्यात तो बिडकीन येथे येणार असल्याची माहिती मिळताच त्याला नवीन टोलनाक्याजवळ सापळा रचून पोलिसांनी ताब्यात घेतले.चौकशीत त्याने रोशन सुरडकर आणि लखन सूर्यवंशी यांच्या मदतीने लूट केल्याची कबुली दिली..त्यानंतर साथीदारांनाही अटक करण्यात आली. रोशन सुरडकर याच्याकडून गावठी कट्टा जप्त करण्यात आला. आरोपींनी लुटीतील मुद्देमाल बिडकीन येथील किरायाच्या घरात लपवल्याचे सांगितले. तेथून दागिने, रोख रक्कम, मोबाइल आणि शस्त्र जप्त केले. ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक विजयसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक निरीक्षक पवन इंगळे, सुधीर मोटे, संतोष मिसाळे आणि पथकाने केली..Sisters Success Story: सख्ख्या बहिणींची खाकीला गवसणी; टीव्ही पोत्यात बांधून ठेवला अन् दोन बहिणी मुंबई पोलिस, मजुरी, पशुपालन आणि जिद्दीची कहाणी...यापूर्वीही विविध गंभीर गुन्हेअटक केलेल्या तिन्ही आरोपींवर यापूर्वीही विविध पोलिस ठाण्यांत गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. दत्ता राऊत याच्यावर दरोडा, चोरी व शस्त्र बाळगल्याचे, रोशन ऊर्फ सोनू सुरडकर याच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न, मारहाण व दंगलप्रकरणी गुन्हे दाखल आहेत. लखन सूर्यवंशी याच्यावर दरोडा व शस्त्र बाळगल्याचा गुन्हा नोंद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.