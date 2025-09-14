Chh. Sambhajinagar Crime: गुंगी आणणाऱ्या औषधांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश; साडेतीनशे किलो माल घेण्यासाठी आल्याने उघडले धंद्याचे सूत्र

छत्रपती संभाजीनगर : गुंगी येणाऱ्या औषधांची नशेच्या बाजारात विक्री करणाऱ्या टोळीची सूत्रे एका कंपनीत ‘एमआर’ असलेला रूपेश रामकृष्ण पाटील चालवायचा. या कामात बेरोजगार असलेला त्याचा मोठा भाऊ अविनाश त्याला मदत करायचा..चाळीस रुपयांचे औषध अडीचशे ते चारशे रुपयांपर्यंत विक्री व्हायचे. चांगला नफा मिळत असल्याने पैशांच्या मोहात पडून हे दोघे भाऊ या धंद्यात उतरले. यामुळे संपूर्ण मराठवाड्यात त्यांनी पेडलर्सचे जाळे तयार केले. त्याचा शहरात अडकलेला साडेतीनशे किलो माल घ्यायला आल्यानेच तो अडकला अन् रॅकेट उघडकीस आल्याचे सूत्रांनी सांगितले..शहरातील पेडलर नशेच्या बाजारात गुंगी येणाऱ्या कोडेन कंटेनची विक्री करीत असल्याचे समोर आले. या पेडलरमार्फत पोलिस रूपेश आणि अविनाशपर्यंत पोचले. रूपेश कंपनीत एमआर असल्याने त्याला औषधांची चांगलीच माहिती होती. त्याचा मित्र नाशिक येथील अमोल दत्तात्रय येवले याच्या मदतीने त्यांनी हा धंदा वाढवला. .उत्तराखंड येथून ते औषधांची खरेदी करायचे. छत्रपती संभाजीनगर येथे ट्रान्सपोर्टचे मोठे हब असल्याने त्यांचा माल येथे यायचा. नुकताच साडेतीनशे किलो माल शहरात आला होता. हा माल त्यांना बाजारात देण्यासाठी लवकर हवा होता. परंतु, इतर एजन्सीचा माल त्यात असल्याने उशीर होणार होता, म्हणून अविनाश स्वतः माल घ्यायला आला. यामुळे टोळीचा उलगडा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले..नाशिकला मेडिकलऐवजी वॉटर प्युरिफायरयेवलेच्या नावाने दाखवण्यात आलेल्या मेडिकलच्या पत्त्यावर (नाशिक) पोलिस गेले. डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय या औषधांची विक्री होते का? याची खात्री करायची होती. परंतु, त्या ठिकाणी चक्क वॉटर प्युरिफायर असल्याचे पोलिसांना दिसले. यामुळे पोलिसदेखील अचंबित झाले. जे मेडिकल येथे अस्तित्वात नाही त्यावरच माल घेतला जात असल्याने नशेच्या बाजारात माल जात असल्याची पुष्टी झाली..२० टक्के कमिशनवर परवानाज्या परवान्यावर औषधी यायची तो मेडिकल परवाना अमोल येवलेच्या नावावर आहे. या परवान्याच्या वापरासाठी आरोपी रूपेश व त्याचा भावाने २० टक्के कमिशन देण्याच्या अटीवर त्याच्याकडून परवाना घेतला होता. येवले हा रूपेशचा मित्र आहे. वीस टक्के कमिशनच्या मोहापायी तोदेखील या गुन्ह्यात अडकल्याचे समोर आले..यांच्यावर गुन्हा दाखलअर्शद इब्राहिम पठाण, समीर शेख युनिस शेख, अब्दुल अजीम कादीर शहा, मोसिन अमीन तांबोळी, ईस्माईल ऊर्फ पच्चीस, सय्यद शौकत ऊर्फ समीर स्टायलो, अझहर जावेद शेख जावेद खान, अल्ताफ सय्यद, रामचंद हिराचंद राठोड, अरबाज खान, मुजाहिद शेख, फिरोज बागबान, फिरोज खान, सोहेल शहा, सोहेल खान ऊर्फ गुड्डू खान, अब्दुल रफीक रिक्षावाला, शेख शकील शब्बीर, सफीक खान, अयान जहागिरदार, मोसीन हिरो ऊर्फ मुजाहिद शेख, सोहेल करीम सय्यद ऊर्फ सोनू मनसे, वासीम पटेल, सुलेमान सय्यद, एजाज इब्राहिम बारी ऊर्फ एजाज लाला, अवद खालेद चाऊस, छोटा चाऊस, शेख फेरोज शेख अकबर, आदिल सय्यद, मिर्झा खलील बेग, इम्रान शेख लकडी, सोफियान शेख, फईम शहा कय्युम शहा, जे.के. जावेद ऊर्फ जावेद शेख, अफसर शेख, वसीम आयुब पटेल, अखिल हुसेनी ऊर्फ अखिल मालक, सोहेल इलाबी, रिझवान खान रशिद खान..यांना अटकअविनाश रामकृष्ण पाटील (वय ३४, रा. शिरसगाव, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव), अर्शद इब्राहिम पठाण (वय २६, रा. बायजीपुरा), समीर शेख युनूस शेख (वय २३, रा. मोतीकारंजा), अब्दुल अजीम कदीर शहा (वय ३०, रा. शहानूरवाडी), मोसीन अमीन तांबोळी (वय २५, बायजीपुरा), सय्यद समीर सय्यद शौकत ऊर्फ स्टायलो (वय २७, बायजीपुरा), सोहेल हनिफ शाह (वय २४, बायजीपुरा), सोहेल सलीम ईलाबी (वय २०, नवाबपुरा, मोंढा रोड), रिजवान खान रशीद खान (वय २५, रेंगटीपुरा), सय्यद अल्ताफ जफर (वय २२, बायजीपुरा), अमोल दत्तात्रय येवले (वय ३०, धामोडे, येवला, नाशिक), रूपेश रामकृष्ण पाटील (वय २९, शिरसगाव टाकळी, चाळीसगाव, जळगाव)..Devoleena Bhattacharjee: देवोलीना भट्टाचार्जीला मुलाच्या रंगावरून ट्रोलिंग; ट्रोलर्सना उत्तर देत म्हणाली...'तुला रंग काय...'.शहरासह नाशिकचे आरोपीछत्रपती संभाजीनगरसह संपूर्ण मराठवाड्यात पेडलर्सला नशेचे औषध पुरवणाऱ्या या टोळीत शहरासह नाशिक, जळगाव येथील आरोपींचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. यात सध्यातरी ४१ आरोपी असल्याचे पोलिस सांगत असले तरी यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.