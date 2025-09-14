छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Crime: गुंगी आणणाऱ्या औषधांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश; साडेतीनशे किलो माल घेण्यासाठी आल्याने उघडले धंद्याचे सूत्र

Crime News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गुंगी आणणाऱ्या औषधांच्या विक्रीचे मोठे रॅकेट उघडकीस आले आहे. ‘एमआर’ रूपेश पाटील आणि त्याचा भाऊ अविनाश या प्रकरणी अटकेत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : गुंगी येणाऱ्या औषधांची नशेच्या बाजारात विक्री करणाऱ्या टोळीची सूत्रे एका कंपनीत ‘एमआर’ असलेला रूपेश रामकृष्ण पाटील चालवायचा. या कामात बेरोजगार असलेला त्याचा मोठा भाऊ अविनाश त्याला मदत करायचा.

