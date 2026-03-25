Chhatrapati Sambhajinagar: आझाद चौक रस्त्यावर ३२ अतिक्रमणे हटविली; दुकाने, शेड हटविले

छत्रपती संभाजीनगर: रोशन गेट शरीफ कॉलनी किराडपुरा राम मंदिर रोड परिसर व पुढे आझाद चौकापर्यंत महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाने मंगळवारी ३२ अतिक्रमणांवर कारवाई केली..किराडपुरा भागातील राममंदिरात गुरुवारी (ता. २६) रामनवमीनिमित्त कार्यक्रम होणार आहे. दरवर्षी याठिकाणी हजारो भाविक दर्शनासाठी येतात. त्यांना अतिक्रमणांचा त्रास होऊ नये, यासाठी मंगळवारी कारवाई करण्यात आली. रोशन गेट, शरीफ कॉलनी किराडपुरा राम मंदिर परिसरापर्यंत अनेकांनी मोठे शेड उभारून त्यात दुकाने थाटली होती. त्यांना साहित्य काढून घेण्यासाठी वेळ देण्यात आला..त्यांनी साहित्य काढून घेतले नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यात बांधकामे, तीन पत्राचे शेड व नान खलिया बनवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या भट्ट्यांचा समावेश आहे. रहेमानिया कॉलनी ते आजाद चौकापर्यंत रस्त्यावर अनेकांनी बांधकाम साहित्य ठेवून वाहतुकीला अडथळा केला होता. त्यांच्यावर माजी सैनिकांमार्फत दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. दहा चारचाकी बेवारस वाहने टोइंगद्वारे उचलून गरवारे क्रीडा संकुल गरवारे मैदानावर जमा करण्यात आले..चार रिक्षाचालक रिक्षा रस्त्यावर उभ्या करून निघून गेले होते. त्यांना पाचशे रुपये दंड लावण्यात आला. उघड्यावर मांस विक्री करणाऱ्या दोन दुकानांवर कारवाई करण्यात आली. आयुक्त जी..श्रीकांत यांच्या आदेशानुसार अतिक्रमण नियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक बुधवंत, उपायुक्त सविता सोनवणे, साहायक आयुक्त शेख रफिक, संजय सुरडकर, सय्यद जमशेद, रवींद्र देसाई जिन्सी पोलिस ठाण्याचे आगळे, परदेशी, हनीफ व विशेष पथकातील फिरोज शेख यांनी कारवाईत सहभाग घेतला. नागरी मित्र पथक प्रमुख प्रमोद जाधव यांच्यासह पथकाची उपस्थिती होती.