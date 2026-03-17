छत्रपती संभाजीनगर

Sambhajinagar News: बारवेलगत अतिक्रमणाचा डाव उधळला; महापालिकेची कारवाई; समर्थनगरमध्ये पत्र्याचे शेड हटविले

Municipal Corporation Removes Encroachment Near Historic Barav: छत्रपती संभाजीनगरमधील समर्थनगर परिसरात ऐतिहासिक बारवेलगत करण्यात आलेले अतिक्रमण महापालिकेने कारवाई करून हटविले. पत्र्याचे शेड उभारून जागा बळकावण्याचा प्रयत्न अतिक्रमण हटाव विभागाने जेसीबीच्या साह्याने हाणून पाडला, तर सिडको परिसरातही रस्त्यावर अडथळा ठरणाऱ्या हातगाड्यांवर कारवाई करण्यात आली.
Sambhajinagar News

Sambhajinagar News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: समर्थनगर परिसरात एका ऐतिहासिक बारवेलगत अतिक्रमण करण्याचा डाव महापालिकेने हाणून पाडला. सोमवारी (ता. १६) अतिक्रमण हटाव विभागाने या ठिकाणी उभारलेले पत्र्याचे शेड हटविले.

समर्थनगर भागात राजेश नावाच्या व्यक्तीसह इतरांनी ऐतिहासिक बारवेलगत ३० बाय ३० या आकाराच्या जागेत पत्र्याचे शेड मारून जागेवर कब्जा करण्याच्या प्रयत्न केला होता. अतिक्रमण निरीक्षक व सहायक आयुक्त गस्त घालत असताना हा प्रकार लक्षात आला.

Loading content, please wait...
Encroached
