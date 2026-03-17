Sambhajinagar News: बारवेलगत अतिक्रमणाचा डाव उधळला; महापालिकेची कारवाई; समर्थनगरमध्ये पत्र्याचे शेड हटविले

छत्रपती संभाजीनगर: समर्थनगर परिसरात एका ऐतिहासिक बारवेलगत अतिक्रमण करण्याचा डाव महापालिकेने हाणून पाडला. सोमवारी (ता. १६) अतिक्रमण हटाव विभागाने या ठिकाणी उभारलेले पत्र्याचे शेड हटविले. समर्थनगर भागात राजेश नावाच्या व्यक्तीसह इतरांनी ऐतिहासिक बारवेलगत ३० बाय ३० या आकाराच्या जागेत पत्र्याचे शेड मारून जागेवर कब्जा करण्याच्या प्रयत्न केला होता. अतिक्रमण निरीक्षक व सहायक आयुक्त गस्त घालत असताना हा प्रकार लक्षात आला. .अतिक्रमण करणाऱ्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, पण कोणी समोर येत नव्हते. याविषयी आयुक्त जी. श्रीकांत व अतिक्रमण नियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुळे यांना माहिती देण्यात आली. या ठिकाणी वीज मीटर घेण्यात आलेले होते. त्यावर राजेश टोणगिरे असे नाव लिहिले होते..त्यानुसार सोमवारी जेसीबीच्या साह्याने शेड निष्कासित करण्यात आले. यावेळी तिघे याठिकाणी आले व ही जागा आमची जागा आहे, असा दावा त्यांनी केला. त्यांची सहायक आयुक्त रमेश मोरे यांनी समजूत काढली. .कारवाईला विरोध केल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशारा दिल्यानंतर तरुणांचा विरोध मावळला. ही कारवाई रमेश मोरे, शेख रफिक, अतिक्रमण निरीक्षक सय्यद जमशीद, नागरी मित्र पथक प्रमुख प्रमोद जाधव यांच्यासह पथकाने केले..सिडकोत हातगाडीचालकांना समजसेंट्रल नाका परिसरातील स्मशानभूमीलगत व एमजीएमकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर आलेले हातगाडीचालक, चारचाकी वाहनधारकांना समज देण्यात आली. काही जण रस्त्यावर दुधाची कॅरेट, लोखंडी टपऱ्या रस्त्यावर टाकून घरी गेले होते.त्यामुळे त्यांचे साहित्य जप्त करण्यात आले. कोणीही रस्त्यावर रहदारीला अडथळा ठरेल, अशा पद्धतीने हातगाड्या लावू नयेत, अशा सूचना भोंग्याद्वारे देण्यात आल्या. उद्या मंगळवारी (ता. १७) पुन्हा या रस्त्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.